李其澤：特朗普用對華鷹派　中美無幻想空間

彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化11月20日電（記者 方敬為）針對美國共和黨籍總統當選人特朗普的內閣人事，彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤接受中評社訪問表示，根據曝光名單，特朗普內閣充滿對華鷹派官員，顯然是有意為之，可預見未來特朗普政府會是兩個治理層次，特朗普從經濟角度治國理政，其團隊則是從戰略上遏制中國，雙管齊下讓“美國再次偉大”，中美關係無幻想空間。



李其澤，德國柏林洪堡大學（Humboldt University）政治學博士，曾任“總統府國家安全會議”研究員、“教育部國際及兩岸教育司”秘書，現任彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授。研究領域包括國際關係、國際政治專題研究、國際政治與現勢、全球治理等。



針對特朗普內閣人事安排，李其澤指出，特朗普的人事班底中增加了更多的鷹派官員，尤其是對華鷹派，加上共和黨在參眾兩院議員改選，取得席次優勢，贏得國會控制權，這意味著特朗普在未來一段時間內，可以毫無阻礙的推行任何政策，這對中國與台海的情況勢必非常嚴峻。



李其澤說，特朗普政府兩個關鍵職位，首先是國家安全顧問，提名了沃爾茨（Mike Waltz），其對華政策非常強硬；其次是國務卿，提名了盧比奧（Marco Rubio），其對華政策更強硬，在中國的制裁名單當中，未來其要如何與中國打交道，非常值得關注。



此外，李其澤認為，特朗普這次人事任命上還有一個特點，就是“用人唯忠”，其提名了福斯新聞台節目主持人海格塞斯（Pete Hegseth）擔任國防部長，堪稱聞所未聞。據了解，海格塞斯是特朗普的忠實支持者，換言之，特朗普現在完全是以忠誠度來建構未來的團隊。



他進一步說，特朗普提名了蓋茲（Matt Gaetz）擔任司法部長，其曾在去年將前眾議院議長麥卡錫趕下台，是共和黨的非建制派，也是極端人物。為特朗普瞻前馬後的特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）則被任命擔任新成立的“政府效率部”部長。可以看到，在與中國有關的職位上，特朗普基本上都任命了強硬派。