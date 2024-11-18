劉大年：特朗普覺得全世界都虧欠美國

中經院區域發展研究中心主任劉大年。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月18日電（記者 楊騰凱）中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年今日出席論壇表示，美國總統當選人特朗普認為關稅萬能，當外國產品進不來，企業自然會轉到美國投資。美國是台灣僅次於中國大陸的第二大市場，當特朗普關稅政策下來，台灣賣的越多傷害也越大。



香港北威國際集團今日舉行“《川普2.0國際政經新局勢》北威論壇”，與談人包括中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”教授楊永明、中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年、台新投信董事長鄭貞茂，以及香港北威國際集團董事總經理、台灣大學財務金融系兼任教授劉憶如。



劉大年表示，特朗普覺得全世界都虧欠美國，中國大陸欠最多，日本、台灣也都欠美國，特朗普政策簡單，就是認為關稅萬能，可以解決任何事情，外國產品進不來，自然就會到美國投資，在美國製造與生產，同時特朗普也提出胡蘿蔔，把公司稅降低。



劉大年指出，大家之所以對特朗普感到緊張，是因為美國總統拜登過去只對中國大陸額外課稅，但特朗普也可能對其他國家課稅，這樣台灣覺得會受到傷害，因為近年台灣對美出口大幅成長，美國是台灣僅次於中國大陸的第二大市場，當特朗普關稅政策下來了，台灣賣越多傷害就越大。



劉大年表示，同時特朗普不相信拜登的友岸外包政策，請企業從中國大陸移到東南亞、墨西哥，再把產品賣到美國，特朗普不能忍受貿易赤字，就算廠商到東南亞、墨西哥，特朗普也覺得不行。台灣很多大的企業、電子廠商已經打入特斯拉供應鏈，包括在墨西哥都有據點，這一定會受到影響，因為特朗普要求企業一定要回流到美國。

