婦聯會否認國民黨附隨組織　一審判決出爐　

婦聯會主委雷倩。（中評社 資料照） 中評社台北11月18日電／婦女聯合會不滿被不當黨產處理委員會在2018年認定為中國國民黨附隨組織，凍結名下財產新台幣388億元，提行政訴訟至今近7年，台北高等行政法院今判決婦聯會自1959年初起至2004年底止曾是國民黨附隨組織，並再給付公庫新台幣178億9184萬元而脫離附隨組織，其餘婦聯會請求則駁回，可上訴。婦聯會主委雷倩表示會提起上訴，代理黨產會的律師魏潮宗則會建議黨產會研議後提起上訴。



台北高等行政法院18日判決主文指出，原告婦聯會自1959年初起至2004年底止，曾為社團法人中國國民黨之附隨組織；並在給付公庫新台幣178億9184萬元而脫離上開附隨組織，其餘之訴駁回。訴訟費用由婦聯會、黨產會各負擔1／2。



綜合台媒報導，由於婦聯會提起的是撤銷訴訟，但判決主文看起來卻像確認訴訟，且寫法極度罕見，法界均無從從主文一望即知合議庭所要宣示的效力與範圍為何，是要婦聯會給付178億元給公庫才能脫離附隨組織？或是婦聯會之前已付了178億元給公庫，因此現在已經不是附隨組織？須待北高行稍後公布判決摘要，才能得出明確的方向。



黨產會2018年2月1日依照《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》認定國民黨當年透過執政優勢地位，協助婦聯會取得進口附徵勞軍款（勞軍捐）作為營運經費，以“進口結匯1美元、附徵5角台幣”方式，強制全台繳納長達30餘年，本質上與稅捐無異，卻無任何法令依據。



國民黨為確保勞軍捐得以確實收繳，進一步召集省黨部、“國防部”總政治部、警備總部、進出口公會、相關行政部門及婦聯會等，組成“黨內協調性質會議，對外不公開”的“進出口外匯附勸勞軍捐獻協調小組”（下稱“中央協調小組”），決議以不設上限的方式，續行推動各工商業附勸捐款等事宜，並於1961年至1989年間，逐年將附徵“勞軍捐”分配給婦聯會，前後一共召開74次分配會議。



黨產會指出，國民黨藉由執政優勢推行“勞軍捐制度”，向人民強制收取金錢，卻未如實進入公庫，而是直接分配給婦聯會等單位使用，收支情況均無從考查，非但不符合民主法治的運作方式，甚至違反當時有效的統一捐募運動辦法，依所查得資料，扣除婦聯會興建軍宅支出後，估算婦聯會不當取得財產的“現存利益”為465億6344萬3487.07元。



但因調查期間婦聯會銷毀“勞軍捐”原始數據，黨產會只好在比對其他尚未銷毀資料、排除其他費用後，做成婦聯會為“國民黨附隨組織”的處分，並通知各金融單位與機關，禁止讓婦聯會提領或處分財產，總額385億元，命其登記移轉為公有、還錢於民。



婦聯會不服，提起撤銷“認定為國民黨附隨組織”及“移轉385億元”兩件行政訴訟，北高行18日判附隨組織案婦聯會部分勝訴，理由稍後公布。婦聯會主委雷倩與黨產會律師魏潮宗均到場聆判，雷倩表示將提起上訴，魏潮宗則說待收判後再研議是否提起上訴。