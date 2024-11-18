新竹咸菜甕嘉年華　楊文科邀體驗客家風情

楊文科今日出席咸菜甕嘉年華宣傳記者會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月18日電（記者 盧誠輝）新竹縣政府今日舉辦咸菜甕嘉年華宣傳記者會，中國國民黨籍新竹縣長楊文科表示，咸菜甕嘉年華是關西鎮三大節慶之一，是符合寓教於樂的客家傳統活動，歡迎遊客在11月23日和24日到關西鎮來吃客家菜與體驗道地的客家風情。



新竹縣政府今日舉行“2024咸菜甕客家藝文表演暨農特產品展售會活動”宣傳記者會，包括楊文科、關西鎮長劉光彩、關西鎮促進產業文化發展協會榮譽理事長劉文禎和國民黨籍新竹縣議員徐瑜新、羅仕琦、上官秋燕、呂宛庭、吳菊花等人都到場出席。



楊文科指出，新竹縣關西鎮有包括咖啡、仙草、蘿蔔和咸菜等4個寶，關西鎮是道地的客家原鄉，饕客若想吃道地的客家菜就一定要到關西鎮，尤其是咸菜是非常好的料理食材，咸菜甕嘉年華是關西鎮三大節慶之一，更是符合寓教於樂的客家傳統活動。



楊文科說，客家人過年都會吃芥菜，也會將芥菜醃製成咸菜，延伸出非常多的料理，像是客家人最愛的咸菜豬肉湯，非常清爽可口，民眾品嚐客家美食之餘，也能參與咸菜製作過程，認識客家文化，歡迎遊客在11月23日和24日到關西鎮來吃客家菜與體驗道地的客家風情。



新竹縣關西鎮促進產業文化發展協會榮譽理事長劉文禎表示，關西鎮在地客家人因擅長製作“咸菜”，故舊名為“咸菜甕”。直到日據時代，因咸菜與日語“關西”諧音，便將該地改名為關西，目前關西鎮所生產的咸菜量，幾乎是冠全台。



新竹縣關西鎮長劉光彩歡迎所有父母陪同小孩們到關西鎮來體驗古早時期農村生活的辛苦與快樂，透過親子牽手踩芥菜，表達對於農夫種植農作物的尊重與感恩惜福。另外，現場還有農特產品販售，社團活力四射的表演、免費的客家咸菜肉片湯享用，11月24日上午還有搗麻糬吃糍粑活動，歡迎遊客一起到關西鎮來共襄盛舉。