民眾黨：柯文哲主席再請假3個月至明年2月底

民眾黨主席柯文哲。（中評社 資料照) 中評社台北11月18日電／台灣民眾黨主席柯文哲請假3個月期限將屆，中央委員會今天開會因應，討論柯文哲延長請假事宜。民眾黨中央緊急應變小組召集人、林富男宣布，14位委員一致通過，柯文哲繼續請假3個月至明年2月28日。



林富男也說，全體黨員同志與“小草”，都在等待柯文哲歸來，繼續領導民眾黨，“民眾黨沒有代理主席問題”，現在由三位共同召集人代行職務，也不會有多頭馬車。



柯文哲8月29日為政治獻金風波鞠躬致歉，並宣布請假3個月靜候調查，但隔天旋即因京華城案遭檢廉約談，9月5日遭羈押禁見，台北地方法院11月1日裁定延長羈押2個月，至明年元月5日。因柯文哲請假3個月將屆滿，加上仍羈押禁見，外界關注是否產生代理黨主席。



綜合台媒報導，民眾黨下午召開中央委員會，民眾黨秘書長周榆修、中央緊急應變小組召集人黃國昌、林富男、中評會主委李偉華，中央委員李國璋及“立委”吳春城、陳昭姿出席會後記者會。



中央委員張凱鈞、江和樹、李國璋共同提案，柯文哲遭遇不公正政治追殺，提請中央委員會通過柯文哲繼續請假3個月，至2025年2月28日。



對於投票結果，林富男表示，14位委員一致通過，柯文哲繼續請假3個月至明年2月28日。另提案也由14委員舉手贊成，一致通過，由危機處理小組3位共同召集人處理黨內一切政務。



至於為何為未無限期延長柯文哲，林富男說，民眾黨有制度的政黨，柯文哲請假再三個月，三個月後的事情不需要提前揣測，希望“賴政府”不要繼續透過政治手段羈押柯文哲，趕快釋放柯文哲，全世界都在看“賴政府”到底要押柯文哲押多久。



對於柯文哲的意願為何，林坦言，柯文哲被政治迫害，被羈押禁見禁止通信，無法取得柯文哲的看法，但本黨最高權力機構是中央委員會，全體中央委員會除了柯文哲請假以外，全部14位中央委員都出席，一致通過柯文哲繼續請假3個月，會把中央委員會最高權力機構決定的事項與結論，委請律師轉給柯文哲。



林富男表示，他與黃國昌、李偉華團結一致，從來沒有意見相左過，中央委員會如常的每周三運作，呼籲非黨內同仁、外界經常胡亂放話、胡說八道的人，不要對本黨見縫插針，“我們的團結堅若磐石”。



對於柯文哲被請假，是否有改選主席聲音？黃國昌表示，會議代理主持人林富男已非常明確說明，柯文哲遭到“賴政府”關押，在土城看守所，全體中央委員提請，一致通過柯文哲繼續請假3個月，這是全體委員一致決定。



黃國昌強調，外界所有見縫插針的行為請適可而止，目前全黨上下團結一致，黨務正常繼續運作，也要正式跟“賴政府”呼籲，早日釋放柯文哲。