基進黨議員公布高雄綠營初選網路民調遭批

台灣基進黨籍高雄市議員張博洋在高雄市議會受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月18日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁再兩年任期屆滿，綠營初選五搶一競爭激烈。台灣基進黨籍高雄市議員張博洋16日公布一份網路民調，綠委許智傑最高，綠委林岱樺、賴瑞隆居末，引發熱議。對於公布名次形成討論後是否有感受各陣營壓力？張博洋說，有接到關心電話打來問“怎麼會突然說想辦投票”及認為“會給某一方陣營操作的空間”等，但主要希望大家關注這場選舉，未來也會規劃電話與手機民調。



台灣基進黨籍高雄市議員張博洋16日在廣播節目“寶島基本款”公布一份2026高雄市長選舉初選網路民調，共收到2181份網路投票結果，五位爭取初選人選的占比如下：綠委許智傑40.9%、綠委邱議瑩32.1%、前“勞動部長”許銘春12.1%、綠委林岱樺7.6%、綠委賴瑞隆7.3%。



對於自辦網路民調的原因，張博洋表示，民調本來就有傳統電話民調調查不到的網路族群，所以第一階段才用網路投票來蒐集意見，加上有開放留言，讓網友留下正反意見，之後第二階段會做更精準的電話民調與手機民調，目前還在規劃中，時間未定。



有關綠營市長初選的看法，張博洋表示，整個高雄市正在往國際發展及經貿的道路蛻變中，城市轉型的部分，希望未來可以多加著墨，因為五位人選都算是地方型政治人物，這次是第一次參與大型選戰，要與過去不一樣，著眼在整個高雄市政。



綠營初選民調仍在拉扯中，張博洋認為，目前為止在議題回應與拋議題上都比較“單點式”，沒有提出針對市長選舉比較明確政策牛肉，導致選民印象停留在“立委”，而非“市長參選人”，除了陸戰跑攤遍及全高雄外，論述上也要遍及全高雄。



至於丟出網路民調後有感受到各方的壓力嗎？張博洋表示，辦理投票前沒有通知任何一方陣營，應該5人都是措手不及，他也認為不應該先通知才公平，當然在投票後有接到關心電話打來“怎麼會突然說想辦投票”、“認為會給某一方陣營操作的空間”。



張博洋也強調，民調本來都是有人贏有人輸，贏的一方不會多說甚麼，但輸的一方就會有意見，他也謝謝大家給意見，但以他立場而言，就是希望大家多多關心這一場選舉。對於未來發展，他認為，牽涉到民進黨各派系勢力消長，與基進黨沒有太大關聯，就不會多做評論，只關注參選人對高雄的想法是什麼。