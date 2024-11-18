新北市寵物耶誕趴　11月30日板車廣場登場

“魔幻毛寶貝玩樂區”提供拍照打卡區和運動闖關遊戲區。（新北市動保處提供） 中評社台北11月18日電／新北市“毛寶貝魔幻幸福耶誕趴”將於11月30日在板橋車站站前廣場隆重登場，4大主題包含“魔幻文創寵物市集”、“魔幻毛寶貝玩樂區”、“魔幻趴踢SHOW”及“魔幻毛寶貝守護健康區”。其中“魔幻毛寶貝市集”規模空前，擁有歷年最多攤位，提供豐富的寵物食品、用品、寵物服飾及多款手工製品，還有專業寵物美容師幫毛寶貝們義剪美容，讓飼主們可以盡情選購玩樂。



“魔幻毛寶貝玩樂區”則提供運動闖關遊戲區，延續去年耶誕趴“毛寶一起來運動”，不但有校園犬運動會，也開放民眾報名寵物趣味競賽。今年擴大賽區，由專業訓犬學校為毛寶貝設計專用賽道及運動器材，即日起開放線上報名，犬隻以肩高35公分為限，分中大型犬組及小型犬組比賽，由飼主引導犬隻至起點依指定路線完成重重關卡，通過終點才算完成，各有20個報名名額，報名成功現場參加比賽即贈送參加禮，前3名更有精美寵福禮品包。



“魔幻趴踢SHOW”有一系列精彩表演，包括新北市警犬隊、防檢署檢疫犬隊及專業訓犬師現場示範秀和毛寶貝認養走秀，搭配有獎徵答和抽獎活動，不僅能看到毛寶貝們的各式才藝，還有機會贏取多項豐富獎品。



“魔幻毛寶貝守護健康區”有全台規模最大寵物義診攤位，攜手新北市獸醫師公會及新北市獸醫臨床醫學會獸醫師義診團隊，專業獸醫師進駐分為一般內科、皮膚科、肝膽腸胃科、內分泌科、心臟內科滿足不同需求的毛寶貝。另特別結合台灣中獸醫藥協會引入中獸醫學，提供多元化醫療選擇及相關產品，中西醫合併提供全方位健康守護。



新北市動保處表示，一年一度毛寶貝幸福耶誕趴，現場提供免費晶片及狂犬病疫苗注射，還有動物之家可愛犬貓提供民眾認養。這次活動規模擴大、攤位數更是歷年最多，歡迎飼主及毛寶貝們一同參加這場魔幻耶誕盛會。