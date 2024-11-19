朱磊：在台港人失望　台灣在港人的印象很差

朱磊在牆上貼著批評民進黨的文宣。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月19日電（記者 蔣繼平）罷免民進黨“立委”許智傑總部18日在高雄鳳山開張，發起人朱磊提前蒐集第一階段連署同意書，籌備明年二月正式啟動罷免。朱磊身分是在台灣定居的香港人，卻從民進黨的支持者變成反對者，他表示，2016年被蔡英文感動才移民台灣，怎料滿懷期待變成百般刁難，很多人最後都拿不到定居，許多香港人從支持蔡，最後變成失望，現在台灣在香港形象很差，他批民進黨說一套做一套。



朱磊1971年在安徽出生，2002年移居香港，2016年因受蔡英文寫的最後一哩路感動而移民台灣，已在鳳山落腳3年。本職從事移民代辦工作。後來不滿民進黨言行不一，並非真的挺民主、挺人權，從民進黨的支持者變成反對者。



朱磊去年還曾登記參選鳳山“立委”，要替在台灣香港人爭取權益。後來“中選會”公布其資格不符，因尚未在台設有戶籍滿10年，不得登記為候選人。



朱磊表示，從2022年開始，港人來台居留、定居的數量大幅減少，他指出問題出在港人申請居留、定居時遭到刁難。申請移民並沒有被拒絕，而是被要求不斷補件再補件，台灣政府卻沒有給出合理的理由。



朱磊以自己為例，來台一年就可設籍定居，他來的較早因此有申請成功拿到台灣身分證，但是自己的老婆、小孩卻始終申請不到，最後連要不要補件也都不了了之，心境就是“原本滿懷期待來台，之後卻被百般刁難”，落差甚大。



朱磊說，曾聽過最誇張的例子，有在台港人因過去在香港做護士，只是在醫院上班而已，竟被說是參與黨政軍組織，因此無法成功申請在台灣定居。他質疑“若不歡迎港人來台就明白立法，不要只是蹭香港，又怕影響形象不敢明講。”



朱磊更說，現在台灣在香港人的印象很差，吸引力不如以前。他估算香港在台灣約有20萬到30萬人，但台灣政府只公布說有10萬人，他擔心，如果拿不到身分證，等到居留證到期，最後可能都要慢慢再回去香港。