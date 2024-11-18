彰化議長謝典林：國民黨價值在維繫兩岸和平

彰化縣議會議長謝典林致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化11月18日電（記者 方敬為）彰化縣議會議長謝典林今天傍晚邀請中國國民黨副主席連勝文到議會與黨員座談，現場特別以“黨員”的身分，強調國民黨要團結同行，才能有機會重返執政，並鼓勵大家要走出同溫層，爭取年輕人支持藍營。連勝文則肯定謝典林長期在地方為黨奔波，藍營能在彰化執政8年是謝典林、黨籍“立委”謝衣鳳、縣長王惠美、各級黨公職人員共同努力的成果。



謝典林也宣布，國民黨的價值在於維繫兩岸和平，他接下來也將啟動赴大陸參訪交流的相關安排，明年會有一些行程規劃，希望透過兩岸交流，促進台海穩定、和平，這也是國民黨的功能之所在。



謝典林去年底表態支持鴻海創辦人郭台銘參與大選，宣布退出國民黨，但由於其胞姐謝衣鳳可能代表藍營投入2026縣長選舉，謝典林退黨可能產生負面影響，先前傳出謝有意邀請同黨的“立法院長”韓國瑜參訪彰化縣議會，順勢宣布回歸藍營，但最後未能成行，18日改邀請連勝文到議會召開藍營團結座談，以行動表達忠於國民黨。



座談會以“夥伴同行，未來共贏”為主題，集結國民黨彰化縣議會黨團議員，及各鄉鎮市黨籍首長、代表、代表會主席共襄盛舉，謝典林、謝衣鳳及謝母、前“立委”鄭汝芬都出席與會，營造團結勝選2026九合一選舉的氣氛。



謝典林致詞表示，特別邀請到連勝文到彰化縣議會座談，與黨員同志聊聊未來國民黨的發展策略，還有現在地方很關心的《財政收支劃分法》修法，他近期也常去北部拜會一些“立委”，跟民眾黨的委員有一些互動，他個人是希望，國民黨未來要設法擴大支持光譜，尤其是讓更多年輕族群來支持“我們的政黨”。

