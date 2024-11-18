連勝文曝大選前與柯談判秘辛　嘆執迷不悟

連勝文向與會黨員打招呼問候。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化11月18日電（記者 方敬為）中國國民黨副主席連勝文今天晚間到彰化縣議會與黨員座談，呼籲藍營要改變內鬥陋習，團結才能重返執政，並感嘆今年大選本該要贏，但就是民眾黨主席柯文哲執迷不悟。若非執迷，今天不會被抓，而是來抓人！並透露，2024大選藍白合他是與柯溝通的管道之一，真是“忍辱負重”，本來發展聯合政府的合作方式都談好，柯卻最後一刻翻桌，令人無奈。



彰化縣議會議長謝典林18日晚間邀請連勝文與黨員座談，以“夥伴同行，未來共贏”為主題，集結國民黨彰化縣議會黨團議員，及各鄉鎮市黨籍首長、代表、代表會主席共襄盛舉，營造團結勝選2026九合一選舉的氣氛。



連勝文致詞，提到今年大選藍營在立委席次上有所斬獲，加上2018、2022九合一地方選舉的表現優異，他深刻感到，只要藍營團結一致，就至少有五成的勝率，所以大家一定要改掉內鬥的陋習，團結才有可能重返執政。



連勝文並提到2024大選藍白合破局的過程，他強調，並非想對柯文哲落井下石，但柯底下這些人的確搞砸很多事，他回憶2014年與柯文哲競選，那次選舉當中，他基本是整個“被打爆之後再被爆”，全家上下只差祖墳沒被刨開來，當年他整個被鬥臭，可是10年之後，他還站在這裡，當年對他抹黑、狂轟猛炸的人“已經進去了”。



連勝文說，國民黨與民眾黨現在雖然在不少議題與面相可以合作，但是對於柯文哲的爭議，要理性、審慎看待，我們可以就司法獨立與程序正義的角度去幫柯講話，可是在相關案件的真相不明前，還是要態度審慎。換個角度看，柯文哲被民進黨政府抓進去，或許也能好好思考，為什麼2024大選要如此執著於“第二位”迷思？如果不是當時的執著，藍白能整合，現在是柯文哲抓人，不是被抓！

