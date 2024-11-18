高雄初選林岱樺出線？邱議瑩：希望不會發生

綠委邱議瑩（右）18日接受媒體人周玉蔻廣播節目專訪。（圖：寶島聯播網YouTube直播） 中評社高雄11月18日電／民進黨籍高雄市長陳其邁再兩年任期屆滿，綠委許智傑、邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆及前“勞動部長”許銘春表態參加初選，五搶一，競爭激烈。邱議瑩18日上寶島聯播網“新聞放鞭炮”節目，主持人周玉蔻提問若林岱樺全民調出線被提名會支持嗎？邱議瑩回答“希望這件事不會發生”。周玉蔻再問若林岱樺領先會整合出一人去對決？邱議瑩回沒人找她談這件事，周持續追問後，邱回答同意此作法。



邱議瑩18日接受媒體人周玉蔻專訪，周玉蔻提問外傳陳其邁屬意由邱接棒一事，邱議瑩表示，自己不是陳其邁，無法代表陳回答，但自己和陳、與許多民進黨的同事交情都很不錯，而民進黨2026要勝選，絕對需賴清德、陳其邁、綠營支持者與全體市民的支持。



外傳“總統府”祕書長潘孟安可能空降高雄。周玉蔻提問高雄是否會有空降的人？邱議瑩表示，高雄現在的狀態要空降不容易，最大前提是目前這幾人都贏不了藍委柯志恩才有空降理由，否則有何道理空降，除了高雄有這麼多優秀人才，必須給參與初選的人有正當的理由，她不認為會有任何空降理由。



由於2018年民進黨因初選分裂導致敗選，周玉蔻提問會不會擔心因初選受傷？邱議瑩表示，黨內一直約束不能互相攻擊，並指她與許智傑、賴瑞隆及許銘春都是好朋友，常一起閒聊，私下都是好朋友，沒必要為選舉刀刀見骨。



周玉蔻提問“若全民調後提名林岱樺會支持嗎？”邱議瑩則說“希望這件事不會發生，她也會全力以赴。”周玉蔻再追問傳聞高雄初選目前有一個默契，若林岱樺的民調一直領先，將會整合出一人去與林岱樺對決？邱議瑩說“沒人找她談這件事。”周玉蔻繼續追問是否會同意這種作法嗎？邱議瑩則說“她會同意。”