藍委怕抹紅　翁曉玲暫緩刪吳斯懷條款連署

國民黨籍“立委”翁曉玲。（CNEWS匯流新聞網提供） 中評社台北11月18日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立委”翁曉玲研擬修改《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，刪除俗稱的“吳斯懷條款”，避免退將赴大陸參與慶典或活動時因禮儀行為受到處罰被剝奪月退俸。不過翁曉玲今日表示將暫緩提案，避免被媒體帶風向而失焦。



據瞭解，由於藍委怕被抹紅，翁曉玲尚未爭取到修法提案門檻的15席“立委”簽署，無法向“立法院”議事處遞案進入修法流程，所以也沒有撤案收回的問題。



前國民黨“立委”吳斯懷等32名退將2016年赴陸參加“紀念孫中山先生誕辰150週年紀念活動”，在唱大陸國歌時站立致。“立法院”2019年通過兩岸人民關係條例部分條文，政務副首長或少將以上人員退休後，不可參與中國大陸政治活動，若有妨害國家尊嚴行為，最重可剝奪月退俸。



翁曉玲18日接受直播節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪時表示，民進黨執政之後大幅修改兩岸人民關係條例，立下許多兩岸交流的嚴格規定，例如要求退役將領赴陸必須報准，且不可有妨害“國家尊嚴”行為，而且民進黨現在又要修法，降低到校級退役人員。



翁曉玲指出，“難道在天安門看到五星旗升上去，就要立刻蹲下還是摀住耳朵嗎？”翁曉玲批評，法條中說的“維護國家尊嚴”是個高度抽象的法律概念，“民進黨有辦法把定義說明清楚嗎？難道唱美國國歌或致意美國國旗，也算傷害國家尊嚴嗎？”



不過翁曉玲也說，她現在決定暫緩提案，不要把戰場一直放在這個議題上面，在這個節骨眼上不要讓媒體帶風向而失焦，被打成“抗中保台”的議題，這沒有意義。