蕭旭岑：習拜定調特朗普回任　賴警鐘敲響

馬英九基金會執行長蕭旭岑接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月19日電（記者 張嘉文）中美領導人16日在秘魯利馬進行會晤，馬英九基金會執行長蕭旭岑接受中評社訪問時對此表示，雖然中美有很多分歧，可是在這次習拜會後，至少在台灣問題上，看出美方瞭解到台灣問題是中美之間不可跨越的一道紅線，加上特朗普勝選將回任，都是對賴清德的警鐘。



蕭旭岑認為，台灣應讓美國或者讓世界看到，我們其實是有彈性的，也是為了台灣民眾的福祉著想，賴清德現在正是調整自己兩岸立場的轉機，不然大陸以透過習拜會畫出紅線，未來兩岸關係賴如果沒有回頭，只會越來越糟，繼續往前衝很可能會走向萬丈深淵。



習近平和拜登16日下午在秘魯利馬參加亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議期間進行雙邊會談。習近平列出四大紅線，包括台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利。台灣問題居首。



蕭旭岑接受中評社訪問時對此表示，中美領導人的見面也是對未來的特朗普政府下了議題式的指引，其中拜登從四不一無意變成了六不，其中一個重點就是拜登第一次在習近平面前強調，不會利用台灣問題同中國競爭。



他認為這話很重要，加上習近平強調台灣問題是重中之重，要慎之又慎等等。這等於是中美兩方雖有很多分歧，可至少在台灣問題上，美方也瞭解到這是中美之間不可跨越的一道紅線，加上特朗普的即將回任，都是在敲響賴清德的警鐘。



蕭旭岑舉例說，特朗普在選前的保護費說，以及從未提到要協防台灣等等，和拜登的做法完全不同，所以特朗普上任之後，對中美和兩岸關係又會是一個新進展，這對賴清德來講，要在台灣內部操作所謂的美國牌，意即兩岸有事，美國一定會來救，這樣的說服力會越來越低，因為大家從特朗普的相關談話知道，他既要保護費，也未承諾會來協防台灣。