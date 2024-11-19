民調：特朗普會派兵協防台灣？57%不相信

44.2%的台灣人不樂見特朗普當選2024美國總統。(圖:台灣民意基金會提供) 中評社台北11月19日電／美國總統當選人特朗普（Donald Trump）將重返白宮，《台灣民意基金會》以“台灣政局、台美關係與美國總統大選”為主題進行民調，結果顯示，2020年特朗普競選連任，台灣絕大多數人給予祝福，期盼他連任成功；四年後，特朗普捲土重來，四成四的台灣人卻呈現不樂見他當選。具體地說，與四年前相比，這次樂見特朗普當選者大減21.8個百分點，不樂見者大增12.7個百分點。這無疑是一個巨大的心情轉變。



此份民調主要研究發現：



一、關於台灣人是否欣賞美國新總統特朗普？最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成欣賞特朗普，四成八不欣賞。也就是說，台灣人不欣賞特朗普的人遠多於欣賞他的人。



二、關於台灣人是否樂見特朗普當選2024美國總統？最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成一樂見特朗普當選美國總統，四成四不樂見，二成五沒意見、不知道、拒答。



三、關於如果大陸武力攻台，台灣人對特朗普政府會不會派兵協防台灣的認知，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成相信特朗普政府會派兵協防台灣，但有五成七不相信。



四、關於台灣人對特朗普欲向台灣收取保護費的反應，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成九同意“為防止中共武力攻台，台灣付費換取美國防衛台灣，也是值得的”，五成一不同意。



五、關於台灣人會擔心特朗普當選後的台美關係嗎？最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，二成七會擔憂“特朗普贏得總統大選，未來台美關係會倒退”，六成五基本上不擔憂。



六、關於民眾對“憲法”法庭“國會”改革立法“釋憲”結果的態度，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成一可接受“憲法”法庭“立院”職權修法”“釋憲”判決，四成三不接受。