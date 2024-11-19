韓國瑜率團赴美賀特朗普？郭正亮：歷年傳統

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北11月19日電／美國總統當選人特朗普明年1月20日就職，而台灣依慣例會由“立法院長”率祝賀團前往，但賴清德是否會指派中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜赴美，引發關切。對此，前“立委”郭正亮18日在政論節目表示，“立法院長”本來就可以去，這是歷年的傳統，韓國瑜如果願意去就是100%可以，因為“立法院”是代表人民，不是代表行政權跟政府，美國的規矩很清楚，有“主權”象徵的很難。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮18日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，上次賴清德要到美國過境外交，美國最多就說只能到夏威夷，這還是拜登任內，好像他是要爭取拜登任內最後的機會去夏威夷，這就是取其次了。特朗普一上台，也不會讓賴清德去做過境外交，對特朗普第一年，賴清德不要太樂觀，特朗普第一年沒時間玩台灣牌，他要跟中國大陸相當不順才會打出來。



至於韓國瑜是否可以赴美?郭正亮說，“立法院長”本來就可以去，這是歷年的傳統，美國不可能去阻止“立法院長”去，這是“立法院”的傳統，通常跟他去的會超過20個“立委”。郭正亮強調，因為“立法院”是代表人民，不是代表行政權跟政府，這個按照台灣關係法本來就是可以的，韓國瑜如果願意去就是100%可以，這就是歷來的傳統，這不是問題。



至於其他人選的部分，郭正亮表示，蕭美琴不太可能可以訪美，恐怕連“行政院長”也去不了，只能有“國安會秘書長”、“外交部長”可以，但也不能進入華府，美國的規矩很清楚，“有主權象徵的很難”。