綠擬砍校官月退俸　退將栗正傑嗆民進黨找死　

台退役少將栗正傑。（中評社 資料照） 中評社台北11月19日電／台海軍前艦長呂禮詩日前赴中國大陸參觀珠海航展，接受陸媒採訪時哽咽說，“要讓台灣觀眾知道，我們中國有多強”，引發爭議。民進黨“立委”邱志偉為此更提出要修《兩岸人民關係條例》，把校級退役軍人納入裁罰對象。對此，陸軍退役少將栗正傑18日表示，如果現在要說砍終身俸，現在有很多軍人都還是備役的。台灣現在要作戰了，這些軍官還是要回去軍營的。現在砍了他的退休俸，民進黨是不是自己找死？還要不要這些軍人幫你打仗？！



現行《兩岸人民關係條例》第9-3條規定，曾任“國防”、外交、大陸事務或與“國家安全”相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動，而有妨害“國家”尊嚴之行為；情節重大者，可剝奪其月退俸。台軍方表示，呂禮詩是少校退伍，不適用取消月退、註銷獎章等處罰。



根據《中時新聞網》報導，栗正傑18日在中天節目《麥玉潔辣晚報》中指出，軍人現在在台灣是沒有尊嚴、地位，現在是誰在羞辱軍人？各位如果到中國大陸去看，真的會很感慨，不論是機場、旅遊景點都是軍人優先，買票也是半價。為什麼軍人要有退休俸？軍人去外面盡力打仗，等於把命交給政府了，如果死了就是自己認命，“國家”給親屬撫卹費。沒有打仗也是因為有軍人在前線保護人民，才有機會不打仗。結束了以後，“國家”簽約答應給軍人的生活照護，“國家”是不是應該要給我們？



栗正傑提醒，如果說要砍終身俸，現在有很多軍人都還是備役。栗正傑動怒地提高音量，如果台灣現在要作戰了，這些軍官還是要回去軍營的。現在砍他的退休俸，民進黨是不是自己找死？還要不要這些軍人幫你打仗？這些軍人回去之後會不會盡心盡力幫你打仗。今天要砍退休俸，“國家”到底還要不要軍隊？還要不要有人保護？