NCC人事案卡關　卓榮泰讓步：尋覓新人選　

卓榮泰受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月19日電（記者 黃筱筠）中國國民黨與台灣民眾黨“立法院”黨團15日聯手通過《通傳會組織法》修正案三讀，明訂“翁柏宗條款”刪除萬年委員，因此代理主委翁柏宗將於12月1日卸任。新任通訊傳播委員會（NCC）人事卡在“立法院”尚未審議，翁柏宗下台後，屆時NCC將只剩3位委員。“行政院長”卓榮泰19日受訪說，會審慎思考所選委員能不能繼續擔任被提名人，有需要會請社會專業賢達加入團隊一起努力。“我們正在緊鑼密鼓尋覓新人選”，希望儘速加入，最大目的讓NCC運作，才能對民眾權益保障。



原NCC主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲4人任期至7月31日。“行政院”4月底依法提名翁柏宗為委員兼主委、陳炳宏為委員兼副主委及新任委員羅慧雯、詹懿廉共4人名單函送“立法院”審查。



“行政院長”卓榮泰今天率領相關部會到“立法院”，進行追加減預算編制經過並備質詢。



卓榮泰表示，剛剛提到“立法院”有若干人事同意權排定要審議的議程，感到很欣慰。至於通傳會人事，經過幾番波折加上修法後，要因應新狀況。會審慎思考所提名的委員，是否能繼續擔任被提名人。有需要會要求社會專業賢達加入這個團隊一起努力，我們正在緊鑼密鼓尋覓新人選，希望儘速加入。最大目的讓通傳會運作才對民眾權益保障。



卓榮泰指出，首先跟民眾報告，明天是賴清德上任6個月。這半年感謝民眾指教包容，希望今年剩下的40天，“立法院”能順利審查明年預算，通過更多福國利民政策，希望減少政治紛爭。有“中央政府”總預算支撐下，讓明年“賴政府”勾勒出的“國家”大政能順利推動。感謝今天有機會再度報告明年度追加預算，希望一切往更好的方向發展。



在野黨20日將要修《公職人員選舉罷免法》，罷免得票數需要超過當選票數，才算是通過罷免。媒體問這是要沒收罷免嗎？卓榮泰說，其實大家有個相同理念，關於到個人本身或是權力的改變，都應該是往後發展，這樣才不會造成這個門檻上拉高，同時對個人的保障也會拉高。討論過程必須秉持此原則，不要破壞民主憲政原理。如果肆意變更權力，造成人民行使直接民權障礙，這都違背憲政道理。