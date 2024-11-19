遭傅崐萁砲轟是日本招商局長　郭智輝怒嗆

國民黨團總召傅崐萁批郭智輝是日本的招商局長。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月19日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今日質詢時批台“經濟部長”郭智輝是日本的招商局長，要把台灣半導體產業鏈帶去日本，原來郭智輝的崇越公司早就佈局日本，打算10年內在日本上市。傅痛批郭以公謀私掏空台灣，郭則說這是不實指控，他表示抗議，兩人在議場激烈互嗆。



質詢時間結束後，傅崐萁與郭智輝仍在議場內互罵，雙方都激動用手指著對方，傅痛罵郭智輝羞恥，郭智輝則反嗆傅在胡說，並要求傅崐萁有本事就放棄言論免責權。



卓榮泰今日率主計長、“財政部”及相關部會赴“立法院”報告今年度“中央政府”總預算追加預算案編製經過並備質詢。



郭智輝原為崇越公司董事長，接任“經濟部長”前就卸下所有崇越的職務。崇越公司主要業務為代理銷售半導體、LCD等之生產設備，以及積體電路、光纖通訊之光電材料，還有晶圓廠製程系統、測試系統、無塵室系統等。



傅崐萁質詢時表示，郭智輝原本是崇越科技的老闆，一個資本額才新台幣18億元的小公司，不是真正的科技生產製造業者，只是一個代理商，這樣小公司的企業主來當“經濟部長”，真的做大了。



傅崐萁指出，自己也真的不曉得郭智輝是我們的“經濟部長”還是日本的招商局長，台積電到日本熊本設廠，郭智輝竟然要把上下游產業鏈通通帶去日本。而郭智輝為什麼幫日本招商，原來2023年崇越就在熊本設立據點，目標10年內上市。



傅崐萁表示，美中現在就在打科技戰，科技業消費最多，財富最多，如果科技從業者離開台灣，台灣就空掉了，沒想到郭智輝還在做他的老本行，真不知道郭在當部長還是董事長，竟然幫熊本招商，這是我們的部長嗎？



傅崐萁指出，有台積電在台灣，就沒有人敢動台灣，把台積電搬走，台灣就空掉了，資金跑了，人才跑了，消費跑了，這不應該。



傅崐萁表示，郭在當部長之前就轉讓名下所有的崇越股票，但竟然用自己的小孩當人頭，轉到他兒子名下的公司，規避財產申報，郭智輝掏空台灣，規避監督，以公謀私。



郭智輝則說，自己都照實申報，完全按照法律規定申報，傅崐萁不實指控，他要表示抗議。



卓榮泰表示，傅崐萁的推論、邏輯都有問題，應該給郭智輝充分說明。