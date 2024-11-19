游盈隆：賴聲望上任來最低　執政困境在眼前

賴清德聲望。（圖:台灣民意基金會提供） 中評社台北11月19日電／賴清德520上任即將滿半年，台灣民意基金會今天公佈最新民調顯示，有43%不贊同賴處理大事的方式、42.8%贊同。與上月相比，大幅下滑5.8個百分點；台灣民意基金會董事長游盈隆認為，賴的第一次執政困境已在眼前。



民調問及賴清德上任五個多月，一般說來，您贊同或不贊同他處理大事的方式，包括重要人事安排與政策？結果顯示，42.8%贊同賴清德處理的方式，包含9.9%非常贊同、32.9%還算贊同、不贊同的43%中，有23.3% 不太贊同、19.7%一點也不贊同；另外有10.3%沒意見，3.8%不知道、拒答。值得注意的是，和上個月相比，贊同者大幅下滑5.8個百分點，不贊同者上揚5.3個百分點。



游盈隆指出，在台灣一個百分點約等於19.5萬成年人，賴清德聲望下滑5.8個百分點約等於流失113萬人的支持；不贊同率上揚5.3 個百分點，則意味著不滿賴清德表現的人增加103萬人。



對此，游盈隆表示，賴清德11月聲望大幅下滑有五大短期因素，第一是“憲法”法庭對於“國會”改革“釋憲”案的判決引起社會反彈；再來，社會對“立院”一開議，就衝突不斷感到不耐。



第三，“賴政府”近期的人事安排引發社會不滿；第四，卓“內閣”11月施政表現滿意度下滑5.4個百分點，影響賴清德聲望；最後，10月的“中華民國”熱”已過去，國民黨支持者在10月還有2成5贊同賴處理“國家”大事的方式，但11月只剩1成1。