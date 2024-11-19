“勞動部”員工遭霸凌自殺？藍黨團批調查拖延

國民黨團19日召開“勞動部霸凌自殺案！２周不給交代，不敢動土皇帝？！”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月19日電（記者 俞敦平）針對“勞動部”處理北基宜花金馬分署職場霸凌導致員工輕生案，中國國民黨“立法院”黨團今日召開記者會，批評調查進度緩慢，態度拖延，監督機制失靈，並呼籲徹底改革職場霸凌申訴制度，以防悲劇重演。



國民黨團19日於黨團記者室召開“勞動部”霸凌自殺案！2周不給交代，不敢動土皇帝？！”記者會。首席副書記長王鴻薇、“立委”王育敏、黃健豪出席。



“勞動部”勞動力發展署北基宜花金馬分署4日發生公務員輕生事件。該員工的自殺引發外界對分署長謝宜容涉嫌職場霸凌的高度關注，媒體與網路上紛紛揭露多項爭議行為，包括高層濫權、員工頻繁離職及分署內部封口令等。然而，“勞動部”在事發兩週後才宣布將公布調查報告，遭批評處理進度緩慢，未能履行維護職場環境的責任。



王鴻薇指出，謝宜容分署長的爭議行徑包括：上任一年半導致81名員工離職、下達封口令、濫用公資設置私人設備、超額送禮等。王鴻薇強烈批評“勞動部”對此事的反應過於緩慢，直指該部門對此案的態度拖延是因“不敢動土皇帝”。她呼籲“勞動部”立刻停職調查相關主管，並建立暢通的霸凌通報與處理機制。



王育敏認為，前“勞動部長”許銘春及現任部長何佩珊均對內部霸凌現象管理不當。她批評“勞動部”身為勞檢主導機構，卻容忍內部發生霸凌，實屬諷刺。她質疑，“勞動部”聲稱未收到相關陳情，卻有多方消息顯示早在二月已有員工陳情此事，這顯示部門內部處理不透明，甚至可能掩蓋真相。

