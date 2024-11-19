藍推修法提高罷免門檻　綠黨團：全力反制

民進黨團幹事長吳思瑤接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月19日電（記者 黃筱筠）“立法院”內政委員會明天將排審《公職人員選舉罷免法》修法草案，排入中國國民黨籍“立委”許宇甄提案，新增罷免的同意票數、必須超過被罷免人當選時的得票數才通過，以提高罷免門檻。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，現在最重要工作是趕緊審明年總預算，已經延遲71天，內政委員會反而變更議程，把原定要審陸委會預算，給改掉了。現在要搞政爭、不顧民生，明天將全力阻卻，“違憲”、沒收民權的修法，“我們全力反制”。



民眾黨提出《“憲法”訴訟法》修法，想要包牌？吳思瑤說，民眾黨在“立法院”扮演“包牌”角色，包括重要表決，民眾黨不出席，暗助國民黨；另一種，民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌總說，民眾黨有自己版本，但他的版本跟國民黨裡應外合，反改革反進步，表決時候投票支持自己版本，但是護送藍營版本多數過關。“政治沒有包牌”，呼籲民眾黨任何議案政策，要有清楚立場，民意立場，扮演好忠誠反對黨，不是討好並護航國民黨。



吳思瑤也說，我們看到民眾黨“立委”黃珊珊投書的主張，露出一線生機，但是很遺憾，黃國昌假傳聖旨，公然造反。當民眾黨一味藍白合，被訕笑成為附隨組織，民眾黨主席柯文哲5月還說要捍衛“立院”自主性，不需要團進團出，扭轉民眾黨淪為小藍黨，民調下探。黃珊珊發出理性聲音，被黃國昌鎖喉，被黃國昌主導的鷹派吞噬，藍白合作版本，就是癱瘓“憲法”法庭，根本閹割司法救濟途徑。



她也說，正向期待社會力量串連，國民黨內也好，民眾黨在內，還是有理性聲音醞釀，還沒有到表決期限，我們要加強論述力道，呼籲持續發聲，雖然民進黨衹有51個席次，社會每個角落都有隱形席次，要踩穩這樣立場。



至於明天選罷法要再度修法，吳思瑤說，國民黨不演了，選罷法雙重提高門檻，代表他們還是非常怕罷免。現在提出的版本不是原本連署加密版，還要罷免門檻比當選得票高，如果通過，宣告選罷法走入歷史。許宇甄是終極版，史上最高罷免版，沒收民權，閹割罷免，不知道“立法院”持著民意而行，但是這樣修法，卻是踐踏閹割民意、沒收民權，怎麼對社會交代。