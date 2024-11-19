許淑華惋惜簡景賢猝逝　排除外力介入

南投縣長許淑華出席“世界廁所日”活動。（中評社 方敬為攝） 中評社南投11月19日電（記者 方敬為）中國國民黨籍南投縣草屯鎮長簡景賢18日深夜近11點被發現倒在鎮長室休息室，失去生命跡象，享壽65歲，同黨籍縣長許淑華今天表示，簡鎮長政績斐然，猝逝消息讓地方不捨且惋惜，昨天她才與鎮長一同出席活動，未料晚間傳出噩耗，縣府會依規定協助鎮公所政務如常推動，並指派代理鎮長，預計會由鎮公所主秘暫代，並在3個月內辦理鎮長補選。



簡景賢曾任南投縣議員，2018轉戰草屯鎮長當選，並於2022年連任成功，18日下午陪同國民黨籍縣長許淑華參加“品味南投”記者會時，還開心地提及“垃圾山都鏟平了”，傍晚回到鎮公所後一直待在鎮長室內沒有出來，直到晚間司機才發現簡景賢倒臥鎮長室的休息室內，對呼喚沒有反應，消防救護人員到場後發現已無生命跡象，初步排除外力介入，詳細死因有待調查釐清。



許淑華19日上午到草屯出席“世界廁所日”宣導活動，針對簡景賢猝逝受訪表示，她昨天下午還跟簡鎮長一同出席活動，未料晚間就傳來噩耗，實在難以置信，據瞭解，簡在18日傍晚5點多回到鎮公所，並進到休息室休息，本來晚上還有行程安排，司機直到晚上的10點多，因為遲無接到鎮長要離開辦公室的通知，所以進到休息室查看後發現，鎮長倒臥失去生命跡象，立即通報勤務中心派員處理。



許淑華說，警方調閱監視器後，排除外力介入的情況，簡景賢的家屬向檢察官報備，取得檢方同意後，先將鎮長遺體先移回家中，後續會再安排法醫相驗，確定死因。



許淑華表示，簡景賢在鎮長的任內的表現，備受鄉親肯定，今天是世界廁所日，其原本也預定要一同出席倡議環保，如今忽然逝世，令人惋惜與不捨，縣府將協助草屯鎮公所，確保政務推動無虞，並將依法指派代理鎮長，處理鎮公所政務。



許淑華指出，依法要先請草屯鎮公所報公文到縣府，再由縣府指派代理鎮長，傾向由草屯鎮公所的主任秘書暫代，以利政務不中斷，接著縣府會同時發文給南投縣選舉委員會，請選委會展開補選工作，由於簡景賢本屆任期未過半，依法須在3個月內辦理補選，相關事宜由選委會主導。