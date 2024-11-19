士官兵大缺　台軍擬破天荒開放降低標準

台灣軍中人力吃緊狀況逐漸惡化，軍方擬讓“不適服”官兵再入營並放寬3類入伍條件。(照:台軍方發言人臉書) 中評社台北11月19日電／台軍方志願役招募成效不彰，逐年降低，導致主戰部隊編現比長年不足，軍中人力吃緊狀況逐漸惡化。為此軍方招數盡出，除了想盡辦法提出各項誘因及獎勵招募外，將破天荒開放讓原本“不適服”退伍5年內的士官兵再度入營，以迅速補充兵源不足問題。



根據《中時新聞網》軍方研擬內容，除了“不適服”人員外，更將擴大開放“色弱”、身上刺青面積大於現行規定者，以及僅有國中學歷者入營。



軍方人士相當憂心表示，士官兵“不適服”的原因千百種，除了違法犯紀外，個人因素為絕大主因，而這些官兵當初就是有狀況才遭汰除，現在為了“充數”而急就章，只會造成部隊戰訓上的困擾，甚至影響在營士官兵心理而人心浮動，“弊絕對大於利”。



據瞭解，軍方在志願役招募成效不彰下，壓力始終無法解除，基層單位為了募兵想破頭，為了迅速補足兵源，軍方研擬自明年元月份起，開放不適服退伍滿一年後士官兵再入營方案。



目前各基層單位均收到命令，要求掌握單位五年內不適服退伍士兵名冊，明年確定實施後，進行主動聯繫詢問再入營意願，希望能快速提升招募成效。



據瞭解，色弱可分為“輕微”與“嚴重”，輕微者只要在“光線佳”狀況下就跟“正常人”一樣。但嚴重者，即使在光線佳條件下，仍無法正常分辨紅、綠、藍等顏色。



至於刺青面積大與僅有國中學歷者，軍中人士則“稍微”相對樂觀，因為對訓練上影響不大，但未來入伍後，可能僅能限制在某些單位內，其餘則是訓練成效而定。。



三軍部隊目前都要求每梯募兵須達一定數量，否則就得開會檢討，但因不過一年期義務役上路致訓練加重，招募時間遭壓縮，只能在訓練課程結束後才得以招募，讓基層“業績”壓力變更大。



軍方為此去年推出獎勵，部隊內部人士只要推薦願意從軍者完成報考並入營者，立刻核發新台幣1000至2000元不等的獎金，但是官兵發現，耗費的心力遠超過獎勵，成效慢慢減低。



軍方今年提交“立法院”報告書就指出，“內政部”列管可徵役男預判，從2022年開始遞減，今年首度失守跌破至10萬人以下，共計9萬7828人，預計至2031年就只會剩7萬4036人。