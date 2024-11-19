台電虧4千億　傅崐萁：高價買綠能不倒才怪

國民黨團總召傅崐萁。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月19日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今日質詢時指出，台灣政府購買綠能價格高昂，太陽能光電每度新台幣4.8元，風力發電每度6.7元，反觀核電每度成本僅1.39元，這樣台電公司不倒才怪。“行政院長”卓榮泰表示，綠能世界共識，仍須發展綠能。



台灣電力公司截至今年9月底累積虧損已達4097億元，“行政院”於今年度總預算案中追加1000億元補貼台電。



卓榮泰今日率主計長、“財政部”及相關部會赴“立法院”報告今年度“中央政府”總預算追加預算案編製經過並備質詢。



傅崐萁今日質詢時表示，台灣要高額補貼台電公司，不是國際能源價格的漲幅而已，而是綠能政策的不當以及這麼多弊案，拿人民血汗錢來補貼，所以如何調整能源政策，才是可長可久該做的事情。



傅崐萁指出，台電近三年累積虧損5000億元，這個無底洞要填到什麼時候？現在全世界能源價格已經回到俄烏戰爭之前的價位了，政府卻還在不斷巨額補貼台電。關鍵在於政策，燃煤、燃氣每度電成本3.4元，核能發電每度電成本1.39元，結果政府買的綠能，光電高達4.8元，風電高達6.7元，這樣台電怎麼可能不倒？



卓榮泰表示，民生用電還是比其他國家便宜，發展綠能是世界共識，我們還是必須發展綠能。



傅崐萁接著說，綠能是世界共識，但人家也沒有排除核能。



對於傅崐萁提到核能，卓榮泰沒有答覆。