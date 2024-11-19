李國璋批北檢“鏡股”編故事打柯　匪夷所思

民眾黨中央委員、新竹黨部主委、新竹市議員李國璋。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月19日電（記者 盧誠輝）《鏡週刊》今日以封面故事報導台灣民眾黨主席柯文哲在獄中指定民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌接班擔任黨主席。民眾黨中央委員、新竹黨部主委、新竹市議員李國璋受訪酸溜溜地表示，台北地檢署“鏡股”的消息讓他感到匪夷所思，民眾黨內從來沒有討論過這件事情。



根據鏡週刊報導，柯文哲遭收押2週後即自曝接下來還有北士科案及台智光案恐被查，不知道要押到何年何月？因此柯表示，一人政黨開始，不能一人政黨結束，他一定要辭黨主席，並指定黃國昌接任，以延續民眾黨香火與能量，有利面對未來的官司。



昨日同民眾黨中央遭開記者會宣布柯文哲延長請假3個月的李國璋今日受訪指出，針對台北地檢署“鏡股”的消息讓他感到匪夷所思，他還是要再次強調，鏡週刊掌握的這些內容到底是誰外洩的？他不但不予置評，也希望外界能持續關注檢調洩密的相關議題。



李國璋強調，民眾黨中央委員會昨天已經同意通過柯文哲繼續請假3個月，他也是提案人之一，中央委員已全數舉手同意，昨天也在記者會中正式向外界宣布，所以他希望北檢的“鏡股”不要再亂編故事、搧風點火了。



至於黃國昌是否可能接任民眾黨主席一事？李國璋說，民眾黨內部從來沒有討論過這件事情，連黃自己都對這件事情也感到非常的有趣。



民眾黨主席柯文哲請假3個月期限將屆，中央委員會昨日開會因應後宣布，14位委員一致通過，柯文哲繼續請假3個月到2025年2月28日，黨務由緊急應變小組3位共同召集人處理。柯文哲日前再度遭延押2個月，至2025年1月5日。