等嘸遊客　花蓮旅宿業倒閉潮逾30家退場

強震後花蓮觀光客銳減，昔日熱門景點東大門夜市人潮不如以往。（中評社 資料照) 中評社花蓮11月19日電／花蓮今年歷經地震、颱風重創觀光，連五月天開演唱會，都遇颱風攪局延期。根據統計，花蓮已有逾30家旅宿業者停業、暫時歇業或轉租。業者預警，太魯閣修復至少7年，加上鐵、公路交通不穩定，明年可能有一波倒閉潮！即使“交通部”觀光署推出新台幣8億元補助方案，也面臨錢用不完的窘境。



花蓮今年先是4月初強震，又遇到10月底康芮颱風，住房率直接躺平，五星級太魯閣晶英酒店都兩度宣布暫停營業，遑論其他旅宿業者。根據花蓮縣旅館商業同業公會統計，公會130多名會員，最新統計至7月，已有21家停業、10家暫時歇業或轉租。



花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡指出，“剩花蓮、吉安這種近市中心的還在苦撐”，天災、交通兩大因素，是當地觀光至今無法恢復的關鍵，不少人選擇退出市場，大中小業者都有，儘管仍有品牌進駐承租，也只選擇蛋黃區入手，“中、南區直接收掉”。



張琄菡說，花蓮近兩個月的住房率約2成至2成5，政府給的8億元補助確定用不完；五月天延期開唱雖把住房率衝到6成，也就幾天榮景，復甦效果有限。跨年、春節檔期，都沒有嗅到遊客回歸氣氛。



她不諱言，太魯閣修復至少7年，一旦少了太魯閣，花蓮勢必得重新盤點觀光資源，“交通會恢復穩定，補助總有退場一天，到時花蓮能拿出什麼吸引觀光客”。



觀光署長周永暉認為，“不能說補助完全無效”，事後調查不管是自由行、團體遊客，數字是有回升的。觀光署及“交通部”，會盡量協調各單位，在合情合理的範圍內給予協助。