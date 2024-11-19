綠委問海基海協溝通？卓榮泰盼吳豐山能處理

卓榮泰接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月19日電（記者 黃筱筠）民進黨籍“立委”賴瑞隆今日質詢提問，是否支持海基會與海協會持續溝通？“行政院長”卓榮泰回覆說，依照現在機制由海基會會商與接觸，就是現在機制許可、必需。我們邀請吳豐山擔任董事長，以他過去對實質上瞭解與充沛人脈，就是希望可以處理這樣事情，他也要求未來有具體發展與善念的對應。



吳豐山4日接任海基會董事長。



賴瑞隆也說，但中國大陸方面已讀不回？卓榮泰說，我們本於國家主權需求立場，希望做出更多努力，但是在國際場合希望得到中國大陸平等對待，互惠平等展開對話才有機會。



賴瑞隆也說，期待兩岸能夠有好的互動。



“行政院長”卓榮泰今天率領相關部會到“立法院”，進行追加減預算編制經過並備質詢。



賴瑞隆質詢提到，特朗普的準“國安”顧問是美國“國家安全”顧問：邁克·沃爾茨（Mike Waltz），他10月曾在簽書會上指出，台灣的地位極其重要，即使中國解放軍的海軍與太空軍數量已超越美國，美國的軍事力量也必須準備好。



卓榮泰表示，台美關係日趨重要，謝謝拜登與賀錦麗過去對台美關係努力，也要感謝特朗普與范斯接下對台美關係與印太區域穩定和平。美國新政府組成陸續公布。與台灣有相同理念，各方面合作一定要加強繼續，高科技產業要互相互補。



賴瑞隆提及，“國安”顧問的發言，未來會重視台灣經貿、晶片等，還在上個月雷根基金會提到中國大陸要取代美國成為第一，關切台灣問題。



卓榮泰答覆說，要成為領袖要自然形成，強摘的果實不會甜美，以武力威脅不會得到世界認同，生產必須不能被破壞，台灣生產力、經濟力不能被破壞。我們可向中國大陸提及台灣心存善念，不要惡言相向，這樣產業發展下來才會進步。

