台將開放美國牛絞肉？卓榮泰：貿易談判停了

左起，郭智輝、卓榮泰。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月19日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團首席副書記長王鴻薇今日爆料，美國要求台灣開放美國牛絞肉進口，賴清德已經答應，甚至同意把美國豬腎萊克多巴安容許值調高一倍。不過“行政院長”卓榮泰說，前段時間台美貿易談判的接觸是停下來的，沒有談到這些。



卓榮泰今日率主計長、“財政部”及相關部會赴“立法院”報告今年度“中央政府”總預算追加預算案編製經過並備質詢。



藍委王鴻薇質詢時指出，她接到訊息，由於美國一直在檢討台灣對美國牛肉、美國豬肉的進口障礙。現在美國要求台灣要進口美國牛絞肉，而且聽說賴清德已經答應了，有沒有這件事？



卓榮泰回覆，台美21世紀貿易倡議第二階段有環境、農業、勞工三個方向在走，持續在進行。而前陣子美國大選期間，雙方接觸是停下來，沒有實質進展。



王鴻薇追問，所以你沒有否認要進口美國牛絞肉，不要在這邊迴避問題。卓榮泰說，前一段時間接觸是停下來的，目前沒有談到。



王鴻薇接著指出，美國豬腎萊克多巴安容許值是0.04ppm，政府也已經同意把美國豬腎的萊計容許值提高一倍，有無此事？



卓榮泰說，沒有這樣的數據，前一段時間接觸是停下來的。但是在國際標準底下，台灣可以與其他國家做很多交流，不過目前沒有這樣的事。



“經濟部長”郭智輝則反問王鴻薇資料哪裡來的，沒有看過這樣的議題。



王鴻薇強調，她知道美國的壓力很大，但是還是要為食安把關。