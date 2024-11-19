余天：民進黨欠我好多　答應的事最後都沒有

余天抱怨民進黨承諾他好多，最後都跳票。(照:余天臉書) 中評社台北11月19日電／民進黨前“立委”余天近日接受訪問，暢談自己的從政之路。余天透露，過去民進黨曾承諾讓他接掌華視或公視，卻不了了之，另曾答應要給基金會位置，結果最後衹有無給職的“國策顧問”。他感嘆政治是一個現實的職業，“好像笑面虎”，別人求他的時候，都會承諾什麼，但當他做完了，卻什麼都沒有，還要厚臉皮去討，“民進黨欠我好多”。



如果目前擔任藝人的兒子余祥銓對從政也有興趣？余天急著說，不會讓他從政，太辛苦了！賺不到錢，服務要有很大的精神，還不能拿錢，被抓到會被判刑，“幸好我乾乾淨淨！”7、8間房子都賣掉了，剩北投那一間而已，還在貸款！



余天日前接受三立電視台“話時代人物”節目主持人鄭弘儀專訪，暢談其從政之路。余天回憶，他在58、59歲時，“因為有人來講”，老爸就要他去選新竹市長或選“立委”，最後他決定選三重“立委”；太太李亞萍開始反對，因為李亞萍父親是老國民黨，還是黃埔軍校畢業的。當時國民黨實力還是很強，無論市長、“立委”，民進黨都沒贏過。



2008年民進黨最低潮時，余天參選“立委”，成為濁水溪以北，綠營唯二“立委”，幾次參選區域“立委”屢戰屢勝，因前“立委”高志鵬想要選三重，就勸他改列不分區，於是他被時任民進黨主席的蔡英文放在第14位，結果那屆不分區民進黨只選上13個人！2020年競選連任時，蔡英文還說“衹有民進黨欠他，他沒欠民進黨”。



余天承認從政後賠了3、4千萬元，但不曾後悔，還自認做得不錯。他到處幫人助選、唱歌，都沒拿錢。他覺得這一輩子走政治這條路，和一些政治人物交際，讓他瞭解很多他以前不懂的事情，“我覺得值得啦！政治本來就是這樣，好像笑面虎！”以前紅的時候，別人去求他，都會承諾什麼什麼、絕對會怎樣怎樣；但等他做完了，都沒有！還要厚臉皮去討才有！



主持人鄭弘儀好奇問，本來有答應什麼？余天坦言，其實有很多次，“我不便講”，這關於民進黨裡面的事情。政治是一個蠻現實的職業，答應的事情，沒給也是應該。



鄭弘儀追問，有答應做電視台董事長或是總經理？“嗯～我有要求”，若公視的話就可以，不用負盈餘的責任，“本來有答應，結果後來也沒答應”。余天也說，2024年他沒參選，本來說答應要給個基金會，結果基金會沒有，只給一個“國策顧問”。



余天強調，這本來就是一個感受，既然答應就要做，有沒有他沒關係。他年紀這麼大，不選就是因為覺得有歲數了，還要爭那些做什麼？所以就說他退休，給他一個什麼東西。他們說好，盡量試試看，試到最後就是都沒有，“到現在還在等！”被問到民進黨有沒有虧欠他？余天笑稱，“如果要算起來，欠好多！”