藍委質疑購綠電成本高　卓榮泰：會慢慢改善

藍委黃健豪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月19日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立委”黃健豪今日在“立法院”會上質詢“行政院長”卓榮泰時指出，台電虧損原因與發電成本結構密切相關，並質疑政府撥款是否能真正改善問題。卓榮泰則強調綠能發展的重要性，並認為最花錢的建置期過了將會慢慢改善。



黃健豪首先指出，台電自發電的平均成本明顯低於購入電力，特別是在再生能源部分，自發電成本僅約每度新台幣2.53元，而購入再生能源的成本卻高達5.2元以上。他質疑為何要以如此高價大量購入電力，並擔憂撥補資金可能未能用於改善效率，反而增加台電的長期虧損壓力。他表示，過去三年台電的虧損已累積至超過四千億元，若發電成本問題得不到解決，即使增加撥補也可能無法避免虧損持續擴大。



對此，“行政院長”卓榮泰回應，發展綠能是全球趨勢，也是吸引國際企業來台的重要條件。他強調，目前綠能發展已度過成本高峰期，未來成本將逐漸下降。同時，他提到綠能與核能在後端處理成本上的差異，認為核能表面上看似低廉，但實際隱含高昂的核廢料處理費用。



黃健豪則反駁，若以財報上無法具體反映的後端成本作為依據，討論能源配比的公平性將無法成立，同時綠能也有很多後端成本例如太陽能板或風電葉片報廢後的處理等。他也強調，目前民眾最關心的問題是千億元撥款的具體用途，要求政府確保資金用於改善成本結構，而非持續填補虧損漏洞。



最後，黃健豪提醒，應避免台電陷入“慈母多敗兒”的情況，過度依“賴政府”補助將無法根本解決問題。他呼籲台電與政府應從內部管理著手，提升效率，改善財務體質，並確保民生電力的穩定供應。