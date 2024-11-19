綠委擬訂“呂禮詩條款”　蔡正元：民進黨怕了

蔡正元。（中評社 資料照) 中評社台北11月19日電／台海軍前艦長呂禮詩日前參加第15屆珠海航展，接受陸媒採訪時提到“要讓台灣觀眾知道，我們中國有多強！”遭到綠營抨擊。綠委還為此提出要修法把校級退役軍人納裁罰。前“立委”蔡正元直言，民進黨害怕了，有壞事就找軍人麻煩，但是就不要有一天叫天天不應、叫地地不靈？



綠委沈伯洋日前還說，“呂禮詩的所作所為，我們絕對不能容忍，退役軍人去做叛國的行動，而且參與統戰的一些行為。”綠委儘管不滿但礙於現行兩岸人民關係條例規定，衹有明令政務副首長或少將以上退休後不可以參與中國政治活動，若有妨害“國家”尊嚴行為最重可剝奪月退俸，也就是俗稱的“吳斯懷條款”。綠委已在研議修法將規範對象降到校級兵官。



根據《中時新聞網》報導，蔡正元18日在《麥玉潔辣晚報》節目說，“他說：‘我們中國有多強’？我說，呂禮詩就不會拍馬屁！”，要拍馬屁也講說：他們中國大陸，還好嘛？沒有多強嘛！“齁，回來馬上升官！我跟你講，搞不好被列為下一屆民進黨不分區‘立委’？”



蔡正元認為，“民進黨害怕了嘛！”有壞處，找軍人：我們現在要救難，台南維冠大樓倒了，找軍人來挖，不是嗎？哪裡風災來了，找軍人冒死去搶救。但是呢？要上桌吃飯，有沒有軍人？他找綠媒主播、找黑熊頭子去當不分區，什麼時候找過軍人？還找金主去當資政、當“國策顧問”。



蔡正元示警，這個就是民進黨對待軍人的態度，“但是不要有一天，叫天天不應、叫地地不靈？”