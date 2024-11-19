周刊稱柯指定接班主席　黃國昌否認轟綠

民眾黨團總召黃國昌暴怒。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月19日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭延長羈押禁見，《鏡周刊》爆料，柯已指定民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌為下任主席。黃國昌19日暴怒駁斥，沒有代理黨主席的問題，本黨事務豈容綠營側翼《鏡周刊》說三道四？民進黨政府放話放夠了沒？



民眾黨主席柯文哲請假3個月期限將屆，中央委員會昨日開會因應，14位委員一致通過，柯文哲繼續請假3個月到2025年2月28日，黨務由緊急應變小組3位共同召集人處理。柯延押期限至2025年元月4日。



《鏡周刊》今早出刊指出，早在9月18日柯文哲遭羈押2周時，柯已預判案情走向對自己不利，柯在庭訊時脫口說出：“一人政黨開始，不能一人政黨結束，我一定要辭黨主席，要黃國昌接任，再來北士科、台智光，一個案子押我4個月，不知道要幾年。”但柯因遭羈押禁見，他辭職及欽點黃國昌接班的密令，一直無法有效傳達給民眾黨及支持者。



“總統府”秘書長潘孟安19日率“考試委員”被提名人拜會台灣民眾黨“立法院”黨團，會後黃國昌、民眾黨“立院”黨團副總召吳春城、幹事長麥玉珍、“立委”林憶君留下來接受媒體時事題問。



黃國昌對於鏡周刊的爆料內容，先是語帶嚴肅表示，民眾黨是有制度的政黨，昨日中央委員會已決議，會後記者會也清楚表達，民眾黨緊急應變小組召集人之一的林富男已說了，目前沒有代理黨主席的問題，民眾黨有民眾黨的制度，豈容綠營側翼鏡周刊說三道四、介入本黨事務。



黃國昌隨即大發雷霆，突然高分貝暴怒說，“請問說好要查洩露偵查不公開媒體的‘最高檢察署’‘檢察總長’刑泰釗，睡醒了沒？說要專案徹查到底，結果偵查不公開蕩然無存”，他強調連民眾黨都無法與遭羈押禁見的柯文哲溝通，綠媒卻放出民眾黨都無法證實的話，“刑泰釗你在‘立院’宣誓的話成為最大笑話！竟然繼續縱容綠營側翼，民進黨政府在背後操作、任意放話，夠了沒有！”



媒體問，鏡周刊還爆，台中市府顧問蔡壁如在友人勸進下，也私下鬆口有意扛下重責、代柯主持黨務，並會積極與柯家人溝通；然後還有京華城蓋到哪，就將被台北地檢署檢察官聲請查扣到哪，威京集團主席沈慶京認罪與否方面陷入兩難。



黃國昌僅淡淡說“我簡單一句話回應全部，對於民進黨側翼媒體的報導，沒有我評論的必要。”