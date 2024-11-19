維護南投景區衛生　許淑華帶頭挽袖洗公廁

許淑華說，南投縣以發展觀光為主，縣府致力維護公廁環境，希望給民眾乾淨的如廁體驗。（中評社 方敬為攝） 中評社南投11月19日電（記者 方敬為）響應聯合國11月19日“世界廁所日”，中國國民黨籍南投縣長許淑華今天率縣府環保局長李易書等人一同視察縣內公廁環境，並穿上雨靴、橡皮手套，挽起袖子清潔廁所環境。許淑華不只刷洗馬桶，還仔細擦拭洗手台與鏡子，相當認真。許淑華表示，南投縣以發展觀光為主，因此縣府致力維護公廁環境，希望給民眾乾淨的如廁體驗，做好衛生與環保。



聯合國通過11月19日為世界廁所日，倡議2030年前人人都可享有安全的廁所和水資源。南投縣政府響應，縣長許淑華上午帶隊到草屯鎮九九峰動物樂園，視察縣內觀光景點的公廁環境及整潔狀況，並帶頭示範正確的清潔維護方式及安全裝備穿戴。



許淑華換上雨鞋、戴上橡皮手套及護目鏡，提著水桶、刷子、夾子、抹布、清潔劑，挽起袖子進到廁間刷洗馬桶。清潔廁間完畢後，還轉往洗手台擦拭水龍頭、鏡子，甚至邊洗邊說明正確的清潔步驟。笑稱清潔家務她並不陌生，且對廁所的衛生整潔很要求！



許淑華表示，南投縣以發展觀光為主，縣府很重視各景區、商圈的公廁環境整潔、衛生。響應世界廁所日，她帶頭清潔公廁，希望提醒公、私有關負責單位，應該要給使用者安全、乾淨、有尊嚴的如廁環境。她提醒民眾要建立好的如廁文化，上完廁所自己清、正確使用廁所、對廁所清掃人員說聲“謝謝、辛苦了”，共同創造美好永續環境。