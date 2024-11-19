張淑芬談張忠謀自傳下冊　兩人深情依賴

台積電慈善基金會董事長張淑芬接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月19日電（記者 張穎齊）台積電創辦人張忠謀妻子、台積電慈善基金會董事長張淑芬19日出席公益慈善記者會，受訪分享日常生活，談到夫婿張忠謀老夫老妻，“我們沒愛情了！是很深厚的依賴情感”。對於張忠謀將出自傳下冊，她認為張忠謀會把他從美國回來“與命運的約會”寫得很好。她也透露張忠謀與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳都有保持聯絡，黃近期還沒說要來台。



台積電慈善基金會今日在台北遠東國際大飯店大都會廳開記者會，由台積電創辦人張忠謀妻子張淑芬主講，與會的還有“教育部”政務次長葉丙成、台灣松下電器總經理黃政成等3家企業代表，一齊響應技職教育、公益慈善。現場擠滿媒體，座無虛席。張淑芬於會後繼續接受媒體聯訪。



針對93歲的張忠謀將發表自傳新書，在自序中表示自己非常慶幸1985年自美國來台灣，赴了“與命運的約會”，也非常慶幸，這約會讓他創造了台積電，而且做了31年（包括公司登記後、營業前的一年）董事長。



張淑芬回應，她覺得張忠謀文筆不錯，自傳下冊一整本書都是他自己寫出來的，不容易，她認為張忠謀把“與命運的約會”寫得很好，他來到台灣，“改變了我們的命運”，張忠謀在自傳下冊花滿多時間，她看到他的辛苦，一個人能夠寫一本書真的很了不起，是種成果，不過張忠謀不會把他倆的事情寫在書上。



現年也80歲的張淑芬提到，張忠謀寫書的時後，6年來都斷斷續續，尤其最後一章節寫最久，記得有一場景是，張忠謀把稿紙放在桌上，但沒有特別動；而她衹有看了一點點、不敢看下去，“我也不好意思去批評”。若張忠謀要開新書發表會，有邀請她、她就去，目前還沒收到邀請。



2001年1月23日時年70歲的台積電董事長張忠謀與57歲的張淑芬，在美國加州互許終身，2人相識10幾年後結婚，如今已結縭20多年，媒體好奇夫妻倆的生活。

