12月重提NCC委員名單？卓榮泰：希望更快

卓榮泰接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月19日電(記者 俞敦平)“行政院長”卓榮泰今日上午在“立法院”答詢時表示將重新提通訊傳播委員會（NCC）委員名單，中國國民黨籍“立委”洪孟楷下午質詢時追問卓榮泰能否於12月提出？卓榮泰回應，他甚至希望更快，“我認為這件事情宜快不宜慢”，只是依現在氛圍，要去徵詢適當的人仍需要時間。



中國國民黨籍“立委”洪孟楷今日質詢針對通訊傳播委員會（NCC）的人事安排提出質疑。他指出，代理主委的資格問題在近期受到爭議，但人事審查程序卻長期停滯。他批評民進黨召委未排入相關審查，導致NCC難以正常運作。“行政院長”卓榮泰回應，將於本月內提出修正後的人事名單，以加速“立法院”的審查進程。他強調，通傳會的合法運作至關重要，會努力找到適合的人選填補職位。



此外，洪孟楷提及大法官“釋憲”後引發的死刑案件爭議。他指出，37名已定讞死刑犯的判決評議記錄中，有30份被銷毀，可能讓死刑犯透過非常上訴迴避刑罰，甚至回到社會，對治安構成威脅。卓榮泰表示，法院在相關案件中需審慎考量社會觀感，但他強調這些犯人不得離開監獄，並支持針對相關程序問題進行修法。洪孟楷進一步主張，即使判刑翻盤，這些犯人也應面臨終身監禁不得假釋的處置。



在質詢的最後，洪孟楷引用最新民調指出，卓榮泰“內閣”的滿意度已經跌破不滿意度，形成所謂的“死亡交叉”。他批評“內閣”在施政推動和人事任用上，用人唯親且用人唯綠導致效率不彰，呼籲行政團隊放棄派系考量，專注於用人唯才。卓榮泰回應，他已要求“內閣”成員檢討施政方式，並承認人事安排的確出現問題，未來將更加審慎，以回應社會期待。



洪孟楷在質詢最後提醒，民眾對死刑存廢及政府人事安排抱持高度關注，要求卓榮泰正視民意，避免政策與民心繼續背離。