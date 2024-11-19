孫中山與宋慶齡研討會在台舉行交流社福議題

中山學術文化基金會與宋慶齡基金會14日共同主辦“第九屆孫中山與宋慶齡研討會”並合影。（中評社） 中評社台北11月19日電／中山學術文化基金會與宋慶齡基金會14日在台北中國文化大學曉峯紀念館共同主辦“第九屆孫中山與宋慶齡研討會”，主題為“博施公愛的大同社會”，共有來自兩岸多位專家學者發表主題演講及論文，對兩岸當前最迫切發展的社福議題，進行了深度交流與研討，近兩百名師生齊聚聆聽，氣氛熱烈。



中山學術文化基金會副董事長林振國致詞時強調，過去八屆研討會邀請兩岸眾多專家學者，一同回顧孫中山與宋慶齡在中國動盪變革中患難與共、風雨同舟的精神，以及他們對中華民族的貢獻，已經成為兩岸研究孫中山與宋慶齡最具有代表性的平台，促進了兩岸學術文化交流與合作，豐碩的成果值得珍惜，應繼續堅持下去。



宋慶齡基金會秘書長張吉明指出，大同社會是孫中山與宋慶齡兩位偉人一生的夙願和矢志不渝的奮鬥目標，是近代以來全體中華兒女共同期盼，是中華民族幾千年來的美好願望。兩岸專家學者充分研討，深入交流，不忘本來、繼往開來，促進兩岸學術和文化交流，共創中華民族偉大復興的美好未來。



文化大學校長王子奇代表校方致歡迎詞，他指出，本次研討會挖掘孫中山與宋慶齡思想和精神的時代意義，有助於學校師生，特別是青年一代激盪思想、凝聚共識、保護共同歷史記憶，守望共同精神家園。



林振國引用中山學術文化基金會董事長吳伯雄時時的懇切呼籲，海內外各界應該共同傳承弘揚中山先生思想，以振興中華為使命，讓孫中山思想再度成為顯學。

