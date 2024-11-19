卓榮泰：活用核四廠用地　未來可變更地目

綠委李坤城質詢卓榮泰。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月19日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨“立委”張啓楷日前質詢時曾提到希望重啟核四，“行政院長”卓榮泰今天面對民進黨“立委”李坤城質詢，再度強調現在社會討論核四空間，還不用變更地目，但是社會上還有其他討論議題，要讓土地合理使用活化才能進入變更地目。如果未來有朝這樣發展，一定要變更，以及對土地傷害，政府也要考慮。



“行政院長”卓榮泰今天率領相關部會到“立法院”，進行追加減預算編制經過並備質詢。



民進黨“立委”李坤城質詢提到，2019年韓國瑜要選“總統”時，提出核四重啟議題，當時新北市長侯友宜說核四是假議題，因為燃料棒已經不在，後來就講沒能力處理核廢料，沒資格用核電，侯當時沒有要選舉，講的話比較實在。



卓榮泰也說，這樣講法非常理性。



李坤城說，核四已經公投了，沒有重不重啟的問題，核四沒有重啟問題，只有後續場址運用。“經濟部”處理原則可以跟當地鄉親耕溝通、抱持多元開放選項，以及因應再生能源需求極大化等三項規劃。目前地目還是核能電場用地，地目有機會變更嗎？



卓榮泰說，現在社會討論空間還不用變更地目，但是社會上還有其他討論議題，要讓土地合理使用活化才能進入變更地目。如果未來有朝這樣發展，一定要變更，以及對土地傷害政府也要考慮。



李坤城詢問，可能當成其他發電廠？卓榮泰也說，也不排除，但是技術層面問題。若有其他公共用途也要跟當地民眾溝通。要與以前不同的使用目的一定要履行程序。



李坤城也說，現在核四費用新台幣2838億元是設備資產，“經濟部長”郭智輝答覆，朝設備價值最大化，財務損失最小化處理。