不適服士官兵再入營？洪孟楷：質一樣重要

藍委洪孟楷接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月19日電（記者 楊騰凱）外傳台“國防部”為了因應兵源缺乏，破天荒將開放原本“不適服”退伍5年內的士官兵再度入營，好迅速補充不足的兵源。中國國民黨籍“立委”洪孟楷今日受訪表示，不能因為缺兵，就用“撿到籃裡都是菜”的態度面對，兵源的“質”也必須兼顧，放寬標準不是好事。



台媒“中時新聞網”報導，根據軍方研擬內容，除了放寬因“不適服”退役5年內的人員可以入伍外，更將擴大開放“視力色弱”、身上有大型刺青面積者，以及僅有國中學歷者入營。



報導指出，士官兵“不適服”的原因千百種，除了違法犯紀外，絕大主因是個人因素，過去服役期間就是有狀況才遭汰除，現在為了“充數”而急就章，恐怕會造成部隊戰訓上的困擾，甚至使在營士官兵人心浮動。



洪孟楷表示，“國防部”為了因應缺兵的狀況，似乎撿到籃裡的都是菜，放寬標準絕對不是好事。



洪孟楷指出，兵源重點不是量而已，還有質也一樣重要，當初就算推動募兵制，也希望前來從軍的志願役士兵是符合戰力需求的。



洪孟楷指出，如今“國防部”將標準放寬，不也就是承認沒辦法滿足我們需求的兵源。



洪孟楷指出，他近期也接獲陳情，有服役10年的志願役士兵依法申請退役，結果被軍中高層以行政流程刁難，威脅利誘不願對方退役，到最後長官直接把話說明了，現在就是缺兵源，所以希望對方繼續留下。



洪孟楷強調，如果強行留人，即便留住人，也不見得留住心，那到最後會不會導致軍方士氣與戰力下滑，“國防部”應該通盤考量，以符合我們的戰力需求。