總預算水電費暴增　藍委建議限制在10%以內

藍委張智倫。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月19日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”張智倫今天在“立法院”質詢中，針對賴清德成立氣候變遷委員會明明強調要節省水電，但中央總預算今年水電費仍大幅增加，與政府長期推行的節能減碳目標背道而馳。卓榮泰回應強調，節能政策仍是政府優先目標，相關預算調整基於實際需求，並重申改革決心。



張智倫首先針對2024年度中央總預算中水電費22%的增幅表示不滿，並建議預算增幅應限制在10%內，以符合合理編列原則。張智倫指出，“中央政府”的水電費預算在兩年間增幅高達22%，新增18億元（新台幣）支出，與政府長期推行的節能減碳目標背道而馳。他特別提及賴清德於今年10月主持的“‘國家’氣候變遷對策委員會”第二次會議中，曾強調深度節能的重要性，並呼籲政府應帶頭實踐。然而，現行預算編列卻顯得與政策脫節。張智倫建議，未來應控制增幅在10%以內，以維持合理的預算編列原則。



對此，卓榮泰解釋，水電費增幅主要來自三大原因，包括電費調整、新建辦公廳舍的用電需求，以及過去優惠電價政策的調整。他表示，這些增加均基於實際需求，並非浪費，並重申深度節能仍是政府的重要政策目標。



在質詢中，張智倫同時提出近期媒體曝光的“綠能蟑螂”問題，指出地方黑道勢力及中南部民意代表涉嫌干預合法綠能企業運營，甚至導致事件升高至國際層面，影響台灣形象。他質疑卓榮泰是否掌握涉案民意代表的具體資訊，並要求政府迅速處理。



卓榮泰回應指出，政府已成立專案小組，依“過程透明、程序簡化、設置檢舉平台、地方與中央合作”的原則，全面打擊綠能犯罪。他坦言，媒體提及的涉案民意代表尚在調查中，並承諾會全力追查，還社會公道。他表示，深度節能及淨零排放是政府推動氣候政策的核心，任何破壞能源轉型的行為都將依法嚴懲。