郭智輝：都有規劃　台積電不會變美積電

邱志偉質詢卓榮泰。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月19日電（記者 黃筱筠）針對美國總統當選人特朗普即將重返執政，民進黨籍“立委”委邱志偉今天質詢提及面對美國壓力，台積電可以根留台灣？“經濟部長”郭智輝強調，會根留台灣。他就任以來提出“境外關內”，幫助台灣產業在美國境內落地，幫忙爭取不要重複課稅，讓他們在美國或是其他國家落地更順利。



郭智輝也說，我們都有作出規劃，會保留重點在台灣，會成功項目才會落地美國。大家都關心台積電會不會變成美積電、被掏空。但是半導體特別困難，要移地生產從新竹到台中很難，到高雄更難。但是我們都克服因為在台灣內部。如果是到“國外”去，生活、文化都有困難。用美國在地人員要來台灣訓練，光設備去無法運作。



“行政院長”卓榮泰今天率領相關“部會”首長到“立法院”，進行追加減預算編制經過並備質詢。



邱志偉質詢提及，央行總裁楊金龍建議，特朗普上台要增加對美採購與投資，目前對美貿易順差500億美元，未來特朗普政府貿易制裁的手段，楊金龍才會提出這樣建言，對美整體採購項目有戰略型盤點研議嗎？



“行政院長”卓榮泰答覆說，美國大選之後，我們有多次會議，主要是針對美台關係在基礎上增強。各部會會提出各自看法，央行是從貿易順差、逆差來看，懸殊太大會不公平，我們會衡量所有狀況。選擇對台灣最有利政策，也能爭取美國理解。



邱志偉詢問“經濟部”有關對美品項採購，強調台美關係固然重要，但是不要減少台灣產業的競爭力。



邱志偉詢問，即便特朗普施壓，半導體還是會根留台灣？郭智輝也說，對。他就任以來提出境外關內，幫助台灣產業在美國境內落地，幫忙爭取不要重複課稅。讓他們在美國與其他國家落地更順利。

