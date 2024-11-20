綠高雄初選五搶一　林富寶：拖下去越鬥越兇

民進黨籍高雄市議員林富寶。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月20日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選五搶一競爭激烈。民進黨籍高雄市議員林富寶接受中評社訪問解讀態勢，他指出新潮流有許智傑、賴瑞隆、許銘春共3人角逐，邱議瑩也親新系，林岱樺是“正國會”，感覺上新潮流應該會整合，就看邱議瑩要不要加入，基層氛圍都希望早點協調整合，可以好好表態支持誰，再去比民調，拖下去怕越鬥越兇。



林富寶，高雄市立空中大學法學學士，連任六屆的民進黨高雄市議員，選區在桃源區、那瑪夏區、甲仙區、六龜區、杉林區、內門區、旗山區、美濃區、茂林區。縣市合併前，曾任旗山鎮民代表會第十六屆副主席。



民進黨籍高雄市長陳其邁再兩年任期屆滿，綠委許智傑、邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆及前“勞動部長”許銘春表態參加初選，五搶一，競爭激烈。



邱議瑩18日上寶島聯播網“新聞放鞭炮”節目被主持人周玉蔻提問，若林岱樺全民調出線被提名會支持嗎？邱議瑩回答“希望這件事不會發生”。周玉蔻再問若林岱樺領先會整合出一人去對決？邱議瑩回沒人找她談這件事，周持續追問後，邱回答同意此作法。



有關目前高雄綠營初選態勢似乎分為兩個陣營的現象，林富寶分析，一來，可能與近期林岱樺跑起來聲勢不錯有關，所以其他人選開始緊張，林岱樺屬“正國會”，自己跑自己的；二來，由於新潮流這次就有3人參加初選，包括許智傑、賴瑞隆、許銘春，加上邱議瑩也比較親新系，所以其他4人較有互動。

