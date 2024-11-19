余天女婿涉詐獲緩刑　身障被害者陳情

一名身障人士向新北市議員林國春陳情，指遭余天女婿陳鑒所屬的詐騙集團騙走560萬元，賠償金一毛錢都沒拿到。（照片：新北市議員林國春） 中評社台北11月19日電／民進黨前“立委”余天女婿陳鑒淪詐騙集團車手，新北地方法院12日審結，依詐欺等罪判刑2年，合議庭考量坦承犯行，宣告緩刑5年，當庭支付165萬元和解金和解。一名身障陳姓被害人則向中國國民黨籍新北市議員林國春辦公室陳情，控訴陳鑒所屬的詐騙集團騙走他560萬元，他一毛錢都沒拿到，雙方根本沒和解。



林國春強調，會協助被害人上訴，提供一切的法律協助，打破這種有錢判生無錢判死不合理的判決，為基層民眾爭取應該被法律保障的權益。



新北市議員林國春接獲陳姓男子陳情，陳男表示日前他在臉書上面誤信詐騙集團的股票投資廣告，陸續面交5次共560萬元。後來驚覺有異報警並與警方配合，順利逮捕收款車手及擔任車手頭的余天女婿陳鑒。



陳姓被害人表示，法院開庭審理期間，因自己受害部分已在警局製作筆錄說明清楚，所以當法院開庭審理時自己就未再出庭。不料後來接到法院調解庭通知，才發現陳鑒等一夥人已與其他被害人完成和解賠償事宜。陳男表示當時得知時十分意外，還當庭詢問調解庭法官，他的部分為何沒提到。不料沒多久後就接到陳鑒已與被害人達成和解，因此判刑2年，緩刑5年。

