竹市民政處長議會開直播嗆議員　道歉收場

施淑婷今日在議場開臉書直播嗆議員，後道歉才平息紛爭。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月19日電（記者 盧誠輝）新竹市政府民政處長施淑婷19日上午因不滿無黨籍新竹市議員田雅芳質詢時點名她向公務員施壓，直接在議會質詢現場開臉書直播嗆“胡說八道”、“詆毀政府機關”等語，引發許多議員不滿，認為施藐視議會，議程因此一度中斷。下午在國民黨籍新竹市議會議長許修睿召開協商會議後，要求施在議場向所有議員致歉並承諾不再犯，才結束紛爭。



施淑婷為台灣民眾黨籍，2022年參選新竹市議員落選，同年12月，被已停職的新竹市長高虹安任命為新竹市政府發言人；2023年9月改任民政處處長。



新竹市議會今日舉行第11屆第4次定期會總質詢，邱臣遠率領各局處首長到場備詢。無黨籍新竹市議員田雅芳質詢時，當場點名施淑婷指出，她日前在議會質詢民眾陳情殯葬館靈堂天花板泛黃等環境問題，提案要落實清潔，結果市府將承辦人降薪調職，後來她又質詢民政處將該公務員降薪調離原職位一事不合程序，未料當天下午施淑婷就向該公務員施壓，要求其不得檢舉。



施淑婷不滿遭議員點名指控，當場在議場開臉書直播拍攝田雅芳質詢的畫面，還低聲評論說說“誇張耶”、“全都胡說八道，我有全部錄音檔”、“詆毀政府機關”等不認同的話語，結果引發許多議員不滿。



時代力量新竹市議會黨團總召林彥甫批評施淑婷嚴重藐視議會，也違反議會錄音錄影管理規則。民進黨籍新竹市議員曾資程則在下午議程時向議長許修睿要求市府應針對施的言行妥善回應，否則議會審查總預算案將無限期擱置。



許修睿隨後也召集藍、綠、白議會黨團總召舉行閉門協商會議溝通協調，會後許要求施淑婷在議場當場向所有議員致歉，施也當場鞠躬致歉表示，對於她早上的行為，對大會所有同仁、議員以及非當事人道歉，希望大家能接受。許則強調，直播嗆議員的行為“此風不可長”，未來絕對不可以再發生，施也當場承諾，未來絕對不會在議會直播，才結束整起紛爭。



對於施淑婷僅向“非當事人”道歉，田雅芳不滿表示，施的道歉看起來不情不願，且施的言語有極具污辱和毀謗的意圖，所以她將向施提出刑事妨害名譽罪的自訴告訴，以正視聽，懲戒不法。