死囚評議簿遭銷毀　藍委吳宗憲憂他們可回家

藍委吳宗憲。（中評社 資料照) 中評社台北11月19日電／“憲法”法庭在今年9月宣判死刑部分“合憲”、限縮適用範圍，包含判處死刑須經各級法院合議庭法官一致決。曾任檢察官的中國國民黨籍“立委”吳宗憲今天表示，在37件待執行的死刑犯中，因評議簿不復存在，無法證明法官是一致決，至少超過30件的死刑案件將回歸普通法院審理，“他們隨時可以要求回家”。



吳宗憲在臉書發文表示，昨日到台北地院考察時問及“司法院”，“憲法”法庭既已做出2024年憲判8號判決，要求法官必須“一致決”才能判死刑，是否即會影響“國民”法官庭的量刑的問題，因縱使“國民”法官多數要判死，也會因為“單一”廢死派職業法官不判死，而全盤推翻。



他轉述“司法院”在當場表示，經查閱37名死刑犯卷宗的“法官評議簿”，其中30件的評議簿，均因超過年限已銷毀而不復存在，無法證明這30件的法官是一致決，則依據“113憲判8”主文第13項，舉證責任的不利益必須由“檢察總長”負擔，因此這些死刑犯均可請求“檢察總長”提起非常上訴，且非常上訴必然成功。



吳宗憲強調，換句話說，找不到評議簿的死刑案，就無法證明法官是一致決，如此一來，當初好不容易死刑定讞的判決，就會被撤銷，所有死刑犯將回到普通法院成為一般被告。



吳宗憲說，他從上個月以來就針對這個荒謬的情況，不斷質詢“司法院”、“法務部”、“檢察總長”，因當大法官恩賜免死金牌後，這些“起死回生”的被告，很有可能因為以下這幾種狀況被釋放，回歸社會：

