藍出招　組委員會調查郭智輝股票移轉案

台“經濟部長”郭智輝。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北11月19日電（記者 楊騰凱）“立法院”今天召開程序委員會，安排星期五院會議程，中國國民黨團提議“立院”組成“郭智輝調查委員會”，調查“經濟部長”郭智輝名下公司股份疑似不當轉移一案，最後確定排入星期五院會討論。



郭智輝原為崇越公司董事長，接任“經濟部長”前就卸下所有崇越的職務。崇越公司主要業務為代理銷售半導體、LCD等之生產設備，以及積體電路、光纖通訊之光電材料，還有晶圓廠製程系統、測試系統、無塵室系統等。



國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今日質詢時指出，郭智輝出任“部長”之前就轉讓名下所有的崇越股票，但竟然用自己的小孩當人頭，轉到郭兒子名下的公司，以此規避財產申報，規避監督。不過郭智輝當場否認，並表示自己都是依照規定申報。



“立法院”今日召開程序委員會，會中通過國民黨團提議的議事日程，其中包括於“立法院”成立“郭智輝調查委員會”。



國民黨團在提案中表示，郭智輝於擔任崇越策略長期間，股權移轉事宜引發外界疑慮，涉及未依法申報及重大訊息發布延遲。為釐清事實，依《“立法院”職權行使法》第45條規定，成立專案調查委員會。



國民黨團指出，調查範圍包括郭智輝於崇越任職期間的股權持有及移轉過程，以及相關法規遵循情形。調查結果應提出報告並建議強化政府官員財務行為的監督措施。