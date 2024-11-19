趙少康自曝摔跤“肝臟出血”又進加護病房

趙少康。（中評社 資料照) 中評社台北11月19日電／中國國民黨戰鬥藍發起人、前中廣董事長趙少康近期才完成心臟大手術，休息一個月之後，復出主持節目。今天突然在臉書發文表示，17日因腹痛嚴重，此生第一次上救護車，後來發現肝臟邊角破裂、內出血，趕緊送加護病房，直到今天病情已經穩定下來。他研判，這和自己術後沒有充分休息，就急著主持節目有關。



趙少康今天在臉書發文表示，自己上周三（13日）在家中摔了一跤，到了本周日（17日）上午，突然腹痛嚴重、越來越沒精神，最後被救護車送去振興醫院，“這還是我一輩子第一次上救護車”。到了當天晚上，以前幫他做過開膽手術的蘇正熙教授來看他，並做超音波檢查，發現肝臟邊角破裂、有內出血情形，“因為術後吃了抗凝血劑”。



趙少康指出，蘇主任怕發生意外，因此在當天深夜把他送進加護病房，以針劑進行治療，到了昨天狀況大幅改善，沒那麼疼痛，今天已穩定下來。他提到，在照了電腦斷層掃描後，由於找不到肝臟動脈出血點，所以認為是靜脈出血，不需要做動脈栓塞手術，只能一面輸血，一面自行吸收腹腔積血。



趙少康自我檢討，一是血壓太低時不可站立，二是術後動作要慢，偏偏他什麼都快，身體可能一時協調不過來，以後要改掉“快”這個毛病，三是大手術後要充份休息，我休息時間不夠就急著主持節目，還是有壓力的。