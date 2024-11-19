軍方借用政大辦教召惹議　稱城鎮戰地形需求

顧立雄。（中評社 資料照） 中評社台北11月19日電／位於台北市文山區的政治大學近日公告，23日起將出借校內研創大樓予台北後備旅，實施7天舊制教召，引起熱議。“國防部”發言人孫立方今表示，此為考量防衛作戰需求、城鎮戰地形等因素，故選定該地點。



政大秘書處11月中旬公告指出，台北市後備旅周六（23日）起，將借用該校研創大樓實施7天舊制教召。政大公告指出，11月25日至29日租借研創大樓予台北市後備旅，進行“國軍”教召活動。



有關教召時程，包括11月20日至22日，運輸軍械及物資（無彈藥）；11月23日，約18名幹部人員進駐；11月25日，約100名教召員進駐；11月28日，上午8時行軍訓練，自研創大樓經環山三道至北政國中路段來回折返；29日解編撤離。



根據《中時新聞網》報導，孫立方今受訪時表示，所有後備部隊規劃教召，需結合防衛作戰需求，以及戰鬥地境線規劃，同時還有執行城鎮戰時地形等因素，都會納入考量。故軍方規畫教召地點時，都會考量這些條件。



另有媒體報導，空軍將增編操作愛國者三型增程型飛彈（PAC－3 MSE）為主的飛彈營，但預算來源不明。孫立方說，空軍對此已經有所說明，不管任何武器裝備籌購、部隊編裝調整，首先必須考量敵情威脅，以及防衛作戰需求等因素，但細節涉及“國家安全”，不會更進一步說明。



至於“立法院”預算中心統計，台灣軍方對美軍購總額達7166億元。孫立方表示，2007年至2031年間，對美軍購有很多跨年度的延續性案件，事實上明年度涉及對美軍購的預算大約706億元。