曾資程：民眾黨恐步時力後塵　10年魔咒

民進黨籍新竹市議員曾資程。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹11月20日電（記者 盧誠輝）外傳台灣民眾黨主席柯文哲在獄中指定民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌接班擔任黨主席，黃國昌否認。民進黨籍新竹市議員曾資程接受中評社訪問表示，民眾黨和時代力量的發展歷程很像，白營恐會步入時力的後塵，都逃不過10年泡沫化的魔咒，但他仍認為，台灣還是有第三勢力存在的空間。



曾資程，台灣大學“國家發展研究所”碩士，曾擔任8年新竹市水源里長，2010年首次當選新竹市議員，後4連霸新竹市議員。曾任民進黨新竹市黨部主委。



曾資程指出，依照台灣現行的選舉制度，“中央”的“立法委員”選舉是單一選區兩票制，地方的各縣市首長也是單一席次的選舉，此選舉制度不利小黨生存發展，但也不代表台灣就沒有第三勢力生存空間。只是以近10年台灣政治板塊來看，不管是時代力量或民眾黨，似乎都逃不過10年就泡沫化的魔咒。



他說，台灣每隔一段時間就會有小黨因某些特殊情況而崛起，而這些小黨通常都會高舉公平正義與站在道德制高點的大旗，來爭取不喜歡藍綠選民的支持，但從民眾黨主席柯文哲涉貪案爆發後，也為未來民眾黨走是否向泡沫化增添變數。



曾資程提到，時代力量在2014年因太陽花運動崛起，2015年創黨，2016大選就獲得逾74.4萬張（6.1%）政黨票取得5席不分區“立委”，2020大選更獲得逾109.8萬張（7.76%）政黨票，雖然得票數成長，但卻因民眾黨崛起而僅獲得3席不分區“立委”，後來就爆發前時代力量黨主席徐永明涉貪案而氣勢潰散，2024大選僅獲得逾35.3萬張（2.57%）政黨票，沒有任何“立委”席次。

