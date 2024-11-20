蘇清泉：國民黨有的人太親美　馬王讓人敬佩

國民黨不分區“立委”、屏東縣黨部主委蘇清泉握雙拳信心喊話。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄11月20日電（記者 蔣繼平）馬英九邀陸生訪台、中國國民黨前“立法院長”王金平訪陸，同為兩岸和平奔走，也被解讀平衡黨內親美路線。國民黨不分區“立委”、屏東縣黨部主委蘇清泉接受中評社訪問表示，馬、王的努力讓人感到敬佩，也會替黨帶來轉化，他認為“親美的讓他去親美”，由黨內其他力量來平衡，慢慢的會改過來，他對此有信心。



蘇清泉，屏東東港人，屏東安泰醫療社團法人創辦人，現任國民黨不分區“立委”，並擔任屏東縣黨部主委。可望2026再次代表國民黨參選屏東縣長。



民間交流是兩岸和平的基礎，蘇清泉表示，看到馬英九、王金平都在努力與大陸維持良好關係，非常讓人感動與敬佩，大家都認同“兩岸同屬一中，認同中華民族”，馬英九做得很好，王金平也做補強，他認為會讓更多國民黨員都會想去盡一些力量。



國民黨路線目前太親美，黨內有憂慮聲音。蘇清泉認為，身為青壯派、中壯派都該來加強兩岸論述，重視兩岸關係，“有一些親美的讓他們去親美，但由黨內其他力量來做平衡”，他認為，國民黨路線終究還是會拉回中道，不能跟著民進黨走，那樣是錯的、不對的，不能一昧抱美國大腿，美國是靠不住的。兩岸關係只要穩下來，台灣局勢就穩一大半。



屏東縣黨部17日剛辦130周年黨慶活動，蘇清泉指活動上與很多黨員交流，大家都很關心黨的路線問題。蘇清泉說，一步一步來，有的人太親美，他自己也不太認同，私下也都會去溝通，這樣等於在與民進黨做一樣的事情。他認為，還是要做好中道路線，穩健與大陸關係，這是一貫的做法。