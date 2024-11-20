中評關注：賴清德民調拉警報　還要對抗？

賴清德聲望贊同與不贊同呈現交叉，不贊同賴處理大事方式超越贊同。（台灣民意基金會提供） 中評社台北11月20日電（記者 黃筱筠）根據台灣民意基金會最新民調顯示，42.8%贊同賴清德處理大事方式，43不贊同。賴自5月上任以來首度聲望呈現死亡交叉，不滿意度高於滿意度。這對於賴是警訊，尤其民調中關於朝野對立的責任歸屬，有46.8%最高認為民進黨應負最大責任。如果從這份民調看來，賴清德很可能要調整政策，朝野對抗的路線確定行不通。



美國總統當選人特朗普即將在明年1月上任，世界局勢都跟著改變，加上習近平與拜登在APEC會面時，已經劃下紅線，台灣問題是不可突破的底線，未來特朗普會怎麼處理兩岸關係，以及賴清德是否會一昧配合特朗普，都是外界關注焦點。



但若同樣以台灣民意基金會11月民調來看，台灣民眾對於特朗普的評價不高，甚至有將近五成一不同意台灣付費換取美國防衛台灣，也就是一半以上民眾並不認同要對美國、特朗普繳交“保護費”。這和之前特朗普一當選，就有外媒報導台灣將要付出大筆軍售，等於是送給特朗普就職大禮。雖然這訊息最後被府方否認，但很可能是“風向測試”。



若根據這個民調結果，顯然超過一半民眾並不願意對美國付出大筆“保護費”。因此，若“賴政府”之後想要以軍售討好美國，很可能難以獲得民眾的支持。

